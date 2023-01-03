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美國僱員去年平均加薪5.5% 推高通脹恐明加實減

環球社會熱點 12:25 2023/01/03

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美國官方新數據顯示，美國僱員去年平均加薪5.5%，而轉工的加薪幅度則更高。專家指企業紛紛加薪挽留人才，但憂慮薪金增長推高通脹下，打工仔即使獲加薪變相明加實減。

近4成英成年人財政緊張 頂唔住每月開支多188元 【下一頁】

亞特蘭大聯邦儲備銀行指，沒有轉工的僱員截至去年11月的平均薪金一年内增5.5%，高於去年1月時3.7%的按年增幅，創下過去25年的最高增幅。至於轉公司的僱員同期更加薪7.7%。

勞動力市場分析公司Lightcast高級經濟學家奧凱恩（Layla O’Kane）表示，例如冬甩店員工的時薪為20美元，但看到漢堡包店提供22美元時薪，僱員就會清楚機會成本。

她認為打工仔目前追求更高薪金而選擇跳槽，或促使企業加薪挽留員工，而非放棄已經通過培訓的員工。

IMF警告今年全球經濟更困難 三大經濟體增長續疲弱 【下一頁】

不過企業為應對薪金增長，選擇加價將成本轉嫁消費者，或會推高通脹。

去年通脹創40年以來最大升幅，不少打工仔加薪後都未覺荷包有實際增長。勞工部數據指截至去年11月的一年内，所有私營部門僱員的薪金扣除7.1%的按年通脹率後，實際下降1.9%。

另外有跡象反映勞動力市場壓力舒緩下，去年11月的平均時薪一年内增長5.1%，低於去年3月時5.6%的按年增幅。分析師預計未來幾個月的薪金增幅會持續放緩。

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責任編輯：鄭錦玲

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