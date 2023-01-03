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【中國開關】海航：已制定分階段恢復春運航班計劃 預期1月底航班量回復至2019年約90%
股市 12:01 2023/01/03
內地將於1月8日開關，海航控股（滬：600221）董事會秘書在投資者關係互動平台表示，公司春運航班已制定分階段恢復計劃，不排除今年1月底航班量，有機會恢復至2019年日均航班量約90%，而2月1日至3月25日期間的航班量，則可能恢復至2019年同期日均航班量。
海航控股表示，現時公司飛機儲備能夠滿足市場需求，據春運期間生產經營情況預測，公司已經開始對各生產保障部門進行人員缺口測算，目前來看春運期間保障人員基本充足，後續將視航班恢復情況提前開展人員補充工作。
海航控股首三季淨虧損208.4億元人民幣，其中第三季淨蝕80億人民幣。
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編輯：陳韻妍
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