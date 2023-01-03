▲ 【慈善活動】太古地產「書出愛心．十元義賣」1月於全港設置40個收書點 4月舉行實體書籍義賣

太古地產 （01972） 年度慈善活動「書出愛心．十元義賣」正展開大型書本收集活動。太古地產於1月1日至1月31日期間，於香港各區共設置40個收書點，讓市民大眾捐出心愛好書，呼應本屆活動主題「有書出就有書入」，為書架騰出空間來迎接更多新書。

活動收集到的書籍將由來自各個合辦單位及受惠機構的義工協助整理及分類，並篩選保存良好而且適合義賣的書籍。2023年3月率先推出兒童圖書網上義賣，並於4月於太古坊舉行八天實體書籍義賣，所有書籍一律以每本10元發售，詳情稍後公佈。

義賣活動籌得的善款將悉數用作支持香港小童群益會的「群益寶庫」計劃，以及義務工作發展局推動義務工作的持續發展。本年度有接近250個基層家庭受惠於「群益寶庫」計劃，獲經濟援助以應付緊急開支、日常生活所需及學習資源等。

收書日期 2023年1月1日至31日 收書地點 全港40個收書點，詳情【請按此】 收書準則 恕不接受以下狀況或類別的書本：

• 書況不佳：嚴重字跡畫線、缺頁、破損、發霉、蟲蛀、陳舊泛黃、水漬、污漬、明顯摺痕

• 教科書 / 補充練習 （中、小學、幼稚園）

• 雜誌 / 期刊 （時效性雜誌如政治、財經、時事、旅遊、流行時尚等）

• 旅遊指南 （深度旅遊文化書除外）

• 電腦書

• 流年運程書 / 通勝

• 內容過分渲染暴力、色情、粗鄙、意識不良等

• 原書價低於港幣 10 元

• 列明不可轉售的書籍，如圖書館藏書、非賣品、影印本、盜版書

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