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【名家論市】李迅雷：建議發行1.5萬億特別國債 全民放消費券谷經濟

股樓投資 12:17 2023/01/03

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中泰證券首席經濟學家李迅雷早前表示，在經濟增速下行壓力存在的背景下，要大幅提高居民收入水平的難度較大。相比國際，由於中國居民部門的儲蓄率較高，消費率較低，不僅遠低於發達經濟體，也顯著低於發展中經濟體，除了與中國傳統節儉文化因素有關外，還與教育、醫療、養老等社會保障度相對較低有關。

【同場加映】溫股知新：波幅漸細 明年再計

基於2023年投資和出口趨弱，要穩住經濟大盤，發力點應該在消費上。他認為，當局不妨採取「放水養魚」的方式，即政府部門向居民部門轉移收入。有三種方式可進行收入轉移，一是定向轉移，即定向給低收入群體進行轉移支付，如增加低保人群收入補貼，確保他們不返貧。二是提高社會保障水平，繼續推進教育、醫療體制的改革，降低老百姓在教育和醫療方面的負擔。

【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁

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三是實現普惠制，考慮到地方財政的困難，建議2023年中央財政發行1.5萬億元（人民幣，下同）的特別國債，向全體公民發放消費券，規模不低人均1千元。根據過往地方政府發行消費券對消費拉動的經驗數據，一般乘數在3至4倍左右，即100元的消費券花費，可以帶來300至400元的消費額。這樣一來，1.5萬億元的消費劵，能帶來4.5至6萬億元的消費額，使得2023年的社會消費品零售總額多增長10%以上，完全可以彌補出口增速下行的缺口，且不足以增加通脹壓力，有利於穩增長目標的實現。

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撰文：林衛

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