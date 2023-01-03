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【數據點睇】元旦旅遊市場穩步恢復 國內出遊人次勝預期

股樓投資 11:52 2023/01/03

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據中國文化和旅游部數據中心測算，在元旦假期間，國內旅游出遊達5,271.3萬人次，按年增長0.4%，按可比口徑恢復至2019年元旦假日同期的42.8%；實現國內旅游收入265.2億元（人民幣，下同），按年增長4%，恢復至2019年元旦假日同期的35.1%。

【同場加映】溫股知新：波幅漸細 明年再計

同程研究院高級研究員張明陽分析，元旦旅游市場的回暖，一方面是由於人們的出行信心逐步恢復，長綫遊需求有所上升；另一方面是今年春節假期較早，春運客流高峰提前，出行需求疊加所致，「元旦假期部分目的地的市場恢復超過預期，為2023年旅游市場復甦奠定了良好基礎」。

【延伸閱讀】大行點睇：再有大行憧憬內地快將通關 瑞信推薦12隻「再通關」概念股，請按【見下頁

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同程旅行網大數據顯示，元旦假期，國內機票訂單量較2020年元旦假期上漲2%，機票均價從2020年同期的676元上漲至905元；酒店訂單量較2020年同期上漲32%，酒店均價由229元上漲至244元。飛豬旅行網數據亦顯示，元旦的跨省遊和跨市遊訂單佔比近八成，達到近一年峰值；「90後」和「00後」年輕用戶佔比超七成，成為元旦跨省遊、跨市遊的主力；上海、成都、北京、三亞、重慶、廣州、深圳、杭州、昆明、西安為出遊熱門目的地。

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撰文：林衛

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