【券商點睇】腫瘤醫療進入黃金成長期 海吉亞具核心護城河

據平安證券報告，海吉亞（06078）為國內最大的民營腫瘤醫療服務企業，瞄準基層市場，着力解決腫瘤醫療服務分布不均的問題。公司發現國內二、三綫城市存在更多的患者，但醫療資源的供給集中在一綫、新一綫城市，故積極布局人口密集且醫療資源稀缺的地方市場。

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公司通過自建及併購的方式，快速擴張自身的醫療服務網絡。根據公司目前的併購與二期計劃，預計至2023年，公司可開放床位數將從5,000張擴大到1萬張，至2024年將達到1.2萬張，極大的提升了公司承接患者的能力。同時，在公司的高效管理下，旗下醫院的平均單床產出在穩定提升。

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該行表示，海吉亞通過併購及自建的方式積極擴張，多家醫院的二期工程建設穩步推進，為公司的成長提供助力，正步入發展快速路。考慮到，強大的獲醫能力構建公司的核心護城河，保障公司擴張並引流患者，預計公司2022至2024年的淨利潤分別為6.08億元、7.76億元和 9.9億元，首次覆蓋給予公司「推薦」評級。

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撰文：林衛