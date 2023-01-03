【英國王室】哈里稱冀父親哥哥回到身邊 感遭到背叛（有片）

繼上月在Netflix播出紀錄片後，英國哈里王子將再有節目播出。哈里早前接受的專訪將在本月8日播出，他在預告片中表示，希望父親和哥哥回到身邊。哈里亦在預告片中表示，對方並未展示出和解的善意，但未知他指的對象身份，亦稱感到被人背叛。

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哈里（Prince Harry）的回憶錄《Spare》將於下周二（10日）出版，他近期亦再接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問，料將於下周日（8日），即其回憶錄出版前2日播出。哈里和CBS的訪問被形容為爆炸性的（explosive），相關預告片已經釋出。

哈里在英媒ITV釋出的預告片中表示，他希望父親回到身邊，亦希望哥哥回到身邊。他同時指，對方絕對未有展示出和解的意願，但預告片並未透露對方身份。

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而在CBS播出的預告中，哈里則聲稱他被背叛，洩密和編造消息是針對他和其太太梅根（Meghan Markle）。他指家族的格言是從不抱怨及解釋，但要明白僅僅是格言。哈里稱王室會和記者交流並提供訊息，對方就會從字面意思撰寫故事。

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哈里亦在預告片中坦誠，不認為自己會以公職王室成員的身份回歸王室。ITV透露，採訪內容將透露哈里的個人交際及其母親戴安娜王妃的離世細節。哈里在當中直言，他想要一個家庭，而非一個機構，王室卻認為最好讓他繼續以某種方式擔當「壞人」（villains）。

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責任編輯：李俊儀