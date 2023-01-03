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【馬斯克旗下】SpaceX據報新一輪融資籌7.5億美元　最新估值升至1370億美元

Hot Talk 11:06 2023/01/03

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【馬斯克旗下】SpaceX據報新一輪融資籌7.5億美元　最新估值升至1370億美元

據外媒所獲得之信件顯示，馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX在新一輪融資之中，籌集了7.5億美元（約58.6億港元），最新估值為1370億美元（1.07萬億港元）。

是次融資中，Andreessen Horowitz（亦稱為 a16z）是新一輪融資的主要投資者，而SpaceX的早期投資者包括 Founders Fund、Sequoia、Gigafund 等。

此前，公司在2022年籌集了超過20億美元，其中包括7月份的2.5億美元融資，並在5月份的股權融資中估值為1270億美元。

SpaceX 和a16z沒有回應消息。

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編輯：姚卓然

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