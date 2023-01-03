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【解碼│內銀股】瑞信：內銀股在經濟復甦及內房風險下降下前景更佳　看好3隻內銀股

股市 10:59 2023/01/03

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【大行報告】瑞信：內銀股在經濟復甦及內房風險下降下前景更佳　看好3隻內銀股

內地自去年12月起加快復常步伐，瑞信認為，內地去年經濟增長或低於3%，但今年經濟增長在內需刺激下，有機會加快到5%或以上，故此看好內銀股在經濟復甦及房地產風險下降下前景更佳，預期首季將是行業低位，變相提供低吸機會。

瑞信調升淨息差（NIM）及淨利息收入預測，同時降低信貸成本預期，因此將平安銀行（深：000001）、寧波銀行（深：002142）及郵儲行 （01658） 今年的收入增長調高，預期分別增長9.3%、17.6%及10.1%，較去年分別加快1.2個百分點、5.1個百分點及3.1個百分點，同時預期資產質素會維持穩定。

關注違約開發商會否同樣獲得融資

「內銀股首季淨息差料下跌，但次季將回穩，並會於下半年看到轉捩點。」淨利息收入方面，隨股市上升，股票相關產品銷售速度將更強勁，加上低基點效應，有助推動淨利率收入增長。

瑞信指，中央接連推出政策支持內房開發商，看到開發商的流動性有正逐步改善，穩定融資渠道有效控制內房風險，紓緩按揭貸款的資產質素壓力，同時監管機構正推動內銀增加借貸，預期效果會於未來數月逐漸顯現，關注違約開發商會否同樣獲得融資。

大和：明年中國進入後疫情時代復甦、融資日益活躍　這3隻內銀股最睇好【下一頁】

瑞信稱，內銀股去年盈利穩健，相信隨收入加快，加上資產質素穩定，增長前景會更理想，有望帶動行業出現估值重估，予平安銀行、寧波銀行及郵儲行「跑贏大市」評級，目標價分別為15.8元人民幣、39元人民幣及5.9元，潛在升幅介乎20%至21%。

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編輯：陳韻妍

港股 投資推介 個股分析 郵儲銀行（01658） A股 潛在升幅 目標價 大行報告 寧波銀行（深：002142） 平安銀行（深：000001）
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