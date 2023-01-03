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FIFA盼各國以比利命名一足球場 恩芬天奴疑靈前自拍

環球社會熱點 11:00 2023/01/03

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巴西球王比利上周離世，終年82歲，多國政要及球壇人物紛紛致以哀悼。國際足協（FIFA）主席恩芬天奴表示為紀念比利，希望各國都能以比利的名字命名一個足球場，不過他被發現疑似在比利靈前自拍。

比利靈柩將安置在9樓 俯瞰成名球場 【下一頁】

比利（Pelé）的葬禮本周於家鄉桑托斯（Santos）舉行，恩芬天奴（Gianni Infantino）周一（2日）表示，國際足協計劃讓每個國家最少有一個以比利命名的足球場。

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恩芬天奴解釋以比利命名足球場的目的，是希望讓小孩子明白到比利的重要性。

不過英媒指恩芬天奴在喪禮上向比利遺孀及兒子致哀後，疑似用電話與一群人在比利靈柩前自拍，行為被指對比利不敬。

比利的靈柩已移送至他效力的巴西母會山度士主球場，供公眾瞻仰後再安排下葬。大量巴西民眾排隊入内瞻仰比利，向一代球王比利送上最後敬意。

球王比利離世享年82歲 巴西宣布哀悼3日 【下一頁】

更有一名父親帶同12歲的兒子由巴西里約熱内盧出發，趕至500多公里以外的桑托斯送別比利。這名父親坦言童年受貝利深遠影響，形容對方是整個國家的偶像，

比利家屬透露，周二（3日）的移靈隊伍會經過比利百歲母親Celeste Arantes的寓所。不過Celeste已經神志不清，不知道比利去世的消息。

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責任編輯：鄭錦玲

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