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【蘋果加價】iPhone 14前機型換電池　3月起一律加價160元

科技 11:03 2023/01/03

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蘋果表示，漲價只影響未有為其設備購買AppleCare或AppleCare+的用戶。（Apple）

新年伊始，蘋果（Apple）率先宣布將於3月1日開始，調整保養期外的蘋果產品電池更換價格，當中iPhone 14之前的機型，一律加價160港元。

【政府追稅】蘋果誤用iPhone免稅優惠　遭日本追繳7.65億元稅款

蘋果表示，iPhone 13和iPhone 12系列所有型號，以及舊款iPhone的保養期外電池更換價格將增加160港元。根據該公司網站上的價格估算系統，目前大多數iPhone機型的電池更換費用約550港元。

AppleCare/ AppleCare+用戶   不受漲價影響

除iPhone外，MacBook Air和MacBook Pro的電池更換費用，也將分別增加250港元及401港元；至於較新的iPad型號，電池更換價格也會增加160港元，以上變化同樣於3月1日生效。

【反壟斷】傳蘋果允許iOS安裝第三方應用商店　應對歐盟新規定

不過，以上漲價只影響未有為其設備購買AppleCare或AppleCare+的用戶。蘋果表示，如果客戶購買了AppleCare+，當發現電池健康狀況下降到80%以上時，就可以免費更換電池。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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