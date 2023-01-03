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【烏克蘭戰爭】俄認遇襲釀63死 烏批俄圖延長戰爭

環球政治 10:45 2023/01/03

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俄羅斯與烏克蘭在2023年繼續展開戰事，俄方罕有地承認元旦日有臨時據點遇襲，導致63名士兵死亡，但烏方指襲擊釀成最少400名俄軍喪生。烏克蘭總統澤連斯基指控俄羅斯，意圖利用無人機攻勢延續戰事，嘗試拖垮烏軍。

【烏克蘭戰爭】北約籲西方準備長期軍援 指俄未有和談表現 【下一頁】

俄羅斯國防部周一（2日）發出聲明，確認周日（1日）在佔領的烏克蘭東部頓涅茨克城市馬克耶夫卡（Makiivka）內，一個俄軍臨時駐紮點被烏軍用美製「海馬士」（HIMARS）高機動性多管火箭炮系統攻擊。

國防部指烏軍共發射6枚火箭炮，當中2枚被擊落，並罕有地承認襲擊導致63名俄軍死亡。人數是俄烏戰爭逾10個月以來，俄軍單方面承認喪生者數量最多一次。烏軍亦同樣承認曾攻擊俄軍，聲稱造成最少400名俄軍死亡，另有約300人受傷，惟數字受質疑。

俄羅斯國內部分人士認為死傷人數被誇大，但親政府評論員Igor Girkin稱烏軍襲確實釀成數百人死傷，但實際數字有待找出失蹤人士後才能確認。Girkin指遇襲建築近乎被完全摧毀，死傷者多數是最近動員徵召的士兵。

【烏克蘭戰爭】俄否決烏和平方案 要求烏四地入俄 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日聲稱，接獲情報指俄羅斯可能利用伊朗製無人機，向烏克蘭發動新一輪攻勢，嘗試延長戰爭，意圖打擊烏軍及人民的士氣。

澤連斯基指烏軍自元旦日以來，便擊落逾80架伊朗製無人機。他強調烏克蘭必需確保，俄國的目標一如其他恐怖份子般失敗，現在需要全體人民加入保護烏克蘭的領空。

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責任編輯：吳漢培

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