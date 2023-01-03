  • 17°C
香港時間 : 2023103日 (週二) 10:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2023展望】瑞信黃翔：投資者應將焦點放在內地開關復常　予恒指新目標價、潛在升幅兩成

股市 10:02 2023/01/03

分享：

分享：

【2023展望】瑞信黃翔：投資者應將焦點放在內地開關復常　予恒指新目標價、潛在升幅兩成

港股2023年開局未如理想，但瑞信中國/香港地區證券研究主管黃翔認為，經過充滿挑戰的2022年後，隨中國領導層將焦點重新放在經濟增長，並將刺激內需視為首要任務之一，預期中國在財政開支的力度會加強，同時放寬貨幣政策，而即使中資股經過第四季的反彈，估值仍然吸引。

「投資者應將焦點放在內地開關復常，並相關措施對短期及長期的影響，因此給予恒指新目標價為23800點，潛在升幅約20.6%。」

瑞信邵志銘：恒指待回落至18300點入貨【下一頁】

瑞信同時予MSCI中國指數及滬深300指數新目標價，MSCI中國指數看78點，潛在升幅20.2%，滬深300指數看4700點，潛在升幅21.9%。該行預期，中國今年經濟增長會由2022年的3%，加快到4.5%。

瑞信指，據基本因素評級，電子商貿、線上遊戲或娛樂、調味品、乳製品、本土服務、旅遊、航空、濠賭、工業自動化等行業將會迎來復甦。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：【2023展望】摩通許長泰：料美國上半年完成加息　未來2至3個月可分批入市

相關文章：【2023展望】宏利陳致洲：中港股市首季料走勢波動　內地確診人數上升或短暫窒礙供應鏈

編輯：陳韻妍

港股 大行報告 中國市場 黃翔 目標價 中國 香港 MSCI中國指數 恒生指數 中國指數
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【澳門博彩】金沙走高半成　澳門博彩毛收入上月跌56%　2022年跌51%

下一篇文章

【TSM】台積電今年資本支出或接近400億美元　再創新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】2023美國收水　為何聯儲局隔夜逆回購操作　會破紀錄？
【美國加息】2023美國收水　為何聯儲局隔夜逆回購操作　會破紀錄？
【中國通關】一文看清美日韓等地對內地香港澳門旅客最新入境要求　英：中國旅客1.5起須持陰性證明（12月31日）
【中國通關】一文看清美日韓等地對內地香港澳門旅客最新入境要求　英：中國旅客1.5起須持陰性證明（12月31日）
【大劉前度】劉鑾雄出聲明否認與呂麗君復合：見面僅因對方有事相求、1月3日開記招交代
【大劉前度】劉鑾雄出聲明否認與呂麗君復合：見面僅因對方有事相求、1月3日開記招交代
【手機上網】為何升級5G坐地鐵依然Load唔到？華為管理層拆解訊號飄忽原因
【手機上網】為何升級5G坐地鐵依然Load唔到？華為管理層拆解訊號飄忽原因
【港股市況】2023年首個交易日恒指跌逾400點後倒升　濠賭股造好、金沙升逾7%破頂（不斷更新）
【港股市況】2023年首個交易日恒指跌逾400點後倒升　濠賭股造好、金沙升逾7%破頂（不斷更新）
【美股期貨】德法股市首日齊升　日圓續揚（不斷更新）
【美股期貨】德法股市首日齊升　日圓續揚（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款