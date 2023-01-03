▲ 【2023展望】瑞信黃翔：投資者應將焦點放在內地開關復常 予恒指新目標價、潛在升幅兩成

港股2023年開局未如理想，但瑞信中國/香港地區證券研究主管黃翔認為，經過充滿挑戰的2022年後，隨中國領導層將焦點重新放在經濟增長，並將刺激內需視為首要任務之一，預期中國在財政開支的力度會加強，同時放寬貨幣政策，而即使中資股經過第四季的反彈，估值仍然吸引。

「投資者應將焦點放在內地開關復常，並相關措施對短期及長期的影響，因此給予恒指新目標價為23800點，潛在升幅約20.6%。」

瑞信同時予MSCI中國指數及滬深300指數新目標價，MSCI中國指數看78點，潛在升幅20.2%，滬深300指數看4700點，潛在升幅21.9%。該行預期，中國今年經濟增長會由2022年的3%，加快到4.5%。

瑞信指，據基本因素評級，電子商貿、線上遊戲或娛樂、調味品、乳製品、本土服務、旅遊、航空、濠賭、工業自動化等行業將會迎來復甦。

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編輯：陳韻妍