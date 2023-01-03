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【TSM】台積電今年資本支出或接近400億美元　再創新高

股市 09:55 2023/01/03

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台積電今年資本支出或接近400億美元　再創新高

據台媒傳出，台積電（美：TSM）因應先進製程在台灣擴產與投資研發、美日海外擴產、成熟製程升級等推動下，今年資本支出或介乎380億至390億美元（2968.1億至3046.2億港元），再創新高，即按年至少增逾5.6%，並不受半導體市場短線庫存調整影響。

據指，積電日前在美國加州舉辦睽違四年的實體投資人日活動時，釋出在台灣持續擴充先進製程，已啟動2納米與1納米投資規畫的大方向，美國、日本等地新廠2024年產能也將逐步開出，預估2027年左右，海外產能將達總產能兩成。

台積電將於1月12日召開法說會，搶在農曆年封關前向市場說明營運成績單。

另有業界估計，三星晶圓代工事業今年資本支出至少200億美元起跳，年增超過一成。

相關文章：

【芯片大戰】台積電：量產3納米芯片可帶來1.5萬億美元價值　「最新良率與5納米同期相當」

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編輯：袁諾曦

美股 台積電（美：TSM） 美元
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