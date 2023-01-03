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【內房銷售】美的置業全年銷售按年跌42% 　一文看清2022年內房銷售（不斷更新）

股市 11:02 2023/01/03

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一文看清2022年內房銷售表現

2022年各內房銷售數字陸續公布，據克而瑞《2022年中國房地產企業銷售TOP200排行榜》顯示，2022年百大房企銷售操盤金額按年跌41.6%至6.46億元人民幣。單計12月，百大房企實現銷售操盤金額6775.1億元人民幣，按月增22.2%，按年則跌30.8%，跌幅較10月及11月擴大。本網綜合各大內房12月銷售數據，以便讀者參考，以下貨幣單位為人民幣。

  12月單月銷售 2022年全年銷售
內房 億元人民幣 按年變幅 億元人民幣 按年變幅
美的置業 （03990） 60.0 / 792.4 -42.2%

美的置業 （03990） 全年合同銷售金額約792.4億元，按年跌42.2%， 而相應的已售建築面積約631.6萬平方米，按年跌46.3%。這意味12月單月合同銷售約為60億元。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【開市追揸沽】港、美股1月短綫部署 前瞻電動車、科技股走勢

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記者：宋佩恩

 

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