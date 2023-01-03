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【內房銷售】碧桂園單月銷售按年跌2% 　一文看清12月內房銷售（不斷更新）

股市 17:56 2023/01/03

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一文看清2022年內房銷售表現

2022年各內房銷售數字陸續公布，據克而瑞《2022年中國房地產企業銷售TOP200排行榜》顯示，2022年百大房企銷售操盤金額按年跌41.6%至6.46億元人民幣。單計12月，百大房企實現銷售操盤金額6775.1億元人民幣，按月增22.2%，按年則跌30.8%，跌幅較10月及11月擴大。本網綜合各大內房12月銷售數據，以便讀者參考，以下貨幣單位為人民幣。

內房 12月單月銷售 2022年全年銷售
億元人民幣 按年變幅 億元人民幣 按年變幅
碧桂園 （02007） 220.3 -2.4% 3575.9 -35.9%
美的置業 （03990） 60.0 / 792.4 -42.2%
景瑞控股 （01862） 4.5 -56.9% 70.8 -73.8%
大發地產 （06111） 3.3 -68.9% 60.2 -84.0%

碧桂園 （02007） 12月歸屬公司股東權益的合同銷售金額約220.3億元，按年跌2.4%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約282萬平方米。綜合全年數字，意味碧桂園今年銷售3575.9億元，按年跌35.9%。

景瑞控股 （01862） 全年合同銷售金額按年跌73.8%至70.76億元，建築面積按年跌70.2%至42.7萬平方米，銷售價格16,570元；12月合同銷售按年跌56.9%至4.51億元，面積約1.76萬平方米，均價約18,951元。

大發地產 （06111） 全年合同銷售金額按年跌84.0%至60.23億元，建築面積36.1萬平方米，銷售價格16,497元；意味12月單月合同銷售按年跌68.9%至3.3億元，面積約1.76萬平方米。

美的置業 （03990） 全年合同銷售金額約792.4億元，按年跌42.2%， 而相應的已售建築面積約631.6萬平方米，按年跌46.3%。這意味12月單月合同銷售約為60億元。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【開市追揸沽】港、美股1月短綫部署 前瞻電動車、科技股走勢

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記者：宋佩恩

 

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