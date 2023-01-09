【內房銷售】合景泰富12月銷售跌逾62% 　一文看清12月內房銷售（不斷更新）

▲ 一文看清2022年內房銷售表現

2022年各內房銷售數字陸續公布，據克而瑞《2022年中國房地產企業銷售TOP200排行榜》顯示，2022年百大房企銷售操盤金額按年跌41.6%至6.46億元人民幣。單計12月，百大房企實現銷售操盤金額6775.1億元人民幣，按月增22.2%，按年則跌30.8%，跌幅較10月及11月擴大。本網綜合各大內房2022年12月及全年銷售數據，以便讀者參考，以下貨幣單位為人民幣。

內房 12月單月銷售 2022年全年銷售 億元人民幣 按年變幅 億元人民幣 按年變幅 萬科企業 （02202） 397.6 -37.4% 4,169.7 -33.6% 力高地產 （01622） 20.0 -69.0% 275.5 -41.4% 碧桂園 （02007） 220.3 -2.4% 3575.9 -35.9% 金地商置 （00535） 80 +2.8% 617.7 -21.3% 世茂集團 （00813） 70.3 -37.3% 865.2 -67.8% 美的置業 （03990） 60.0 / 792.4 -42.2% 中海宏洋 （00081） 42.4 -24.5% 403.2 -43.4% 合生創展 （00754） 44.7 +31.3% 325.8 -23.0% 雅居樂 （03383） 38.6 -72.2% 652.3 -53.1% 合景泰富 （01813） 37.8 -62.7% 508.6 / 時代中國 （01233） 15.9 -82.5% 397.91 -58.4% 瑞安房地產 （00272） / / 272.2 -10.1% 弘陽地產 （01996） 11.8 -85.5% 352 -59.6% 祥生控股 （02599） 8.2 -87.5% 236.9 -70.5% 景瑞控股 （01862） 4.5 -56.9% 70.8 -73.8% 大發地產 （06111） 3.3 -68.9% 60.2 -84.0%

合景泰富 （01813） 公布，12月份預售額37.81億元，按年倒退62.7%；預售面積19.5萬平方米，按年少65.4%。這意味2022年全年預售額約508.61億元；建築面積256.9萬平方米。

中海宏洋 （00081） 12月合約銷售為42.4億元，合約銷售面積36.4萬平方米，分別按年下跌24.5%及27.5%。全年累計合約銷售額403.2億元，合約銷售面積372.5萬平方米，分別按年下跌43.4%及34.5%。截至2022年12月底，累計認購未簽約額7.97𠎵元及認購未簽約面積5.9萬平方米。

世茂集團 （00813） 全年累計合約銷售總額約為865.2 億元，按年跌67.8%，合約銷售總面積為537.4萬平方米，平均銷售價格為每平方米16,101元。12月單月合約銷售約為70.3億元，按年跌37.3% ，合約銷售面積為44.6萬平方米，平均銷售價格為每平方米15,757元。

瑞安房地產 （00272） 全年累計合約物業銷售額逹到272.19億元，按年跌10.1%，其中包括住宅物業合約銷售額257.83億元和商業物業合約銷售額14.36億元。合約物業累計已出售總建築面積38.38萬平方米，平均售價爲每平方米70,900元。

弘陽地產 （01996） 12月份的合約銷售金額為11.77億元，按年跌85.5%，銷售面積為9.1萬平方米，平均銷售價格為每平方米12,932元。全年累計合約銷售金額為352.02億元，按年跌59.6%，累計銷售面積為259.8萬平方米，平均銷售價格為每平方米13,548元。

金地商置 （00535） 12月的合約銷售總額約79.98億元，按年升2.8%，而期內合約銷售總面積約48萬平方米，銷售均價為每平方米約16,700元。全年累計合約銷售總額約617.73億元，按年跌21.3%，而累計銷售總面積約296.7萬平方米。

力高集團 （01622） 公布，今年首12個月累計合約銷售為275.48億元，按年減少41.4%；建築面積約324.3萬平方米，按年少39.5%。以上月累計合約銷售計算，即12月單月銷售為20.01億元，按年跌69%；單月建築面積為25.05萬平方米，按年增23.3%。

雅居樂 （03383） 12月預售金額為38.6億元，按年跌72.2%，對應建築面積為31.4萬平方米，平均價為每平方米12,272元。全年預售金額為652.3億元，按年跌53.1%，對應建築積為517.9萬平方米，平均價為14,303元。

祥生控股 （02599） 公布，12月歸屬集團總合約銷售額為8.16億元，按年下降87.5%；合約建築面積約為64,137平方米，按年減少85.8%，均價約14,391元。全年合約銷售總額為236.91億元，按年減少70.5%；合約建築面積約為175.57萬平方米，按年下跌70.2%，均價約13,633元。

合生創展 （00754） 12月總合約銷售金額約44.66億元，按年升31.3%，累計12個月集團及其合營公司及聯營公司之總合約銷售金額為約325.79億元，按年下降約22.98%。

時代中國 （01233） 公布，合同銷售金額約為15.9億元，按年大跌82.5%，簽約建築面積約為96,000平方米。累計合同銷售金額約為397.91億元，按年跌58.4%，簽約建築面積約為2,471,000平方米。

萬科企業 （02202） 發布，12月合同銷售金額為397.6億元，按年下跌37.44%，合同銷售面積286.9萬平方米，按年下跌17.93%。綜合全年數字，意味萬科今年銷售4,169.7億元，按年下跌33.58%，合同銷售面積2,630萬平方米，按年下跌30.93%。

碧桂園 （02007） 12月歸屬公司股東權益的合同銷售金額約220.3億元，按年跌2.4%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約282萬平方米。綜合全年數字，意味碧桂園今年銷售3575.9億元，按年跌35.9%。

景瑞控股 （01862） 全年合同銷售金額按年跌73.8%至70.76億元，建築面積按年跌70.2%至42.7萬平方米，銷售價格16,570元；12月合同銷售按年跌56.9%至4.51億元，面積約1.76萬平方米，均價約18,951元。

大發地產 （06111） 全年合同銷售金額按年跌84.0%至60.23億元，建築面積36.1萬平方米，銷售價格16,497元；意味12月單月合同銷售按年跌68.9%至3.3億元，面積約1.76萬平方米。

美的置業 （03990） 全年合同銷售金額約792.4億元，按年跌42.2%， 而相應的已售建築面積約631.6萬平方米，按年跌46.3%。這意味12月單月合同銷售約為60億元。

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記者：宋佩恩