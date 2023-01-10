【內房銷售】中國金茂12月銷售按年跌兩成 　一文看清12月內房銷售（不斷更新）

▲ 一文看清2022年內房銷售表現

2022年各內房銷售數字陸續公布，據克而瑞《2022年中國房地產企業銷售TOP200排行榜》顯示，2022年百大房企銷售操盤金額按年跌41.6%至6.46億元人民幣。單計12月，百大房企實現銷售操盤金額6775.1億元人民幣，按月增22.2%，按年則跌30.8%，跌幅較10月及11月擴大。本網綜合各大內房2022年12月及全年銷售數據，以便讀者參考，以下貨幣單位為人民幣。

內房 12月單月銷售 2022年全年銷售 億元人民幣 按年變幅 億元人民幣 按年變幅 萬科企業 （02202） 397.6 -37.4% 4,169.7 -33.6% 越秀地產 （00123） 220.9 +10.0% 1250.3 +8.6% 碧桂園 （02007） 220.3 -2.4% 3575.9 -35.9% 中國金茂 （00817） 175.2 -20.3% 1550.0 -41.0% 遠洋集團 （03777） 108.0 -30.5% 1002.9 -26.4% 金地商置 （00535） 80.0 +2.8% 617.7 -21.3% 世茂集團 （00813） 70.3 -37.3% 865.2 -67.8% 美的置業 （03990） 60.0 / 792.4 -42.2% 保利置業 （00119） 52.0 -23.5% 502.0 -10.6% 中海宏洋 （00081） 42.4 -24.5% 403.2 -43.4% 合生創展 （00754） 44.7 +31.3% 325.8 -23.0% 雅居樂 （03383） 38.6 -72.2% 652.3 -53.1% 合景泰富 （01813） 37.8 -62.7% 508.6 / 寶龍地產 （01238） 30.2 -62.7% 409.5 -59.5% 德信中國 （02019） 25.0 -57.4% 361.0 -51.2% 建業地產 （00832） 22.6 -78.2% 240.5 -60.0% 中原建業 （09982） 21.6 -70.3% 213.2 -47.1% 力高地產 （01622） 20.0 -69.0% 275.5 -41.4% 禹州集團 （01628） 18.0 -75.7% 356.1 -66.1% 綠地香港 （00337） 16.9 -74.1% 157.3 -52.3% 時代中國 （01233） 15.9 -82.5% 397.91 -58.4% 港龍中國 （06928） 13.0 -48.4% 130.0 -56.7% 弘陽地產 （01996） 11.8 -85.5% 352 -59.6% 瑞安房地產 （00272） / / 272.2 -10.1% 祥生控股 （02599） 8.2 -87.5% 236.9 -70.5% 景瑞控股 （01862） 4.5 -56.9% 70.8 -73.8% 上坤地產 （06900） 3.7 -74.1% 82.9 -66.6% 大發地產 （06111） 3.3 -68.9% 60.2 -84.0%

中國金茂 （00817） 12月份取得簽約銷售金額175.2億元，按年跌20.3%，簽約銷售建築面積約114.8萬平方米，跌17.1%。集團全年累計取得簽約銷售金額共計1,550億元，按年跌34.2%，以及累計簽約銷售建築面積約779.53萬平方米，跌41%。此外，於12月底，集團已錄得已認購（未簽約）物業銷售金額共44.21億元，按年減少32%。

遠洋集團 （03377） 公布，12月協議銷售額為108億元，按年下跌30.5%；協議銷售樓面面積為約645,600平方米，按年下跌32.6%，銷售均價16,700元；全年累計協議銷售額為1002.9億元，按年下跌26.4%；累計協議銷售樓面面積為615.4萬平方米，按年下降19.8%，銷售均價16,300元。

港龍中國 （06968） 公布，集團全年實現累計銷售金額為130.04億元，按年下跌56.7%。意味12月份合約銷售金額為13.04億元，按年少48.4%。

綠地香港 （00337） 公布，全年連同合營公司及聯營公司的累計合約銷售金額157.26億元，按年倒退52.3%；銷售面積137.86萬平方米，按年下跌44.5%。意味12月單月銷售約16.91億元，按年下降74.1%，銷售面積18.9萬平方米。

禹州集團 （01628） 公布，12月合約銷售18.03億元，按年倒退75.7%；銷售面積36.64萬平方米，按年跌72.2%；銷售均價20,281元，按年跌12.6%。全年銷售額356.06億元，按年跌66.1%；累計銷售面積529.39萬平方米，按年跌61.19%；銷售均價19,838元。

上坤地產 （06900） 公布，全年連同合營公司及聯營公司的累計合約銷售金額82.9億元，按年倒退66.6%；銷售面積64.36萬平方米，按年下跌66.8%，銷售均價為12,878元 。意味12月單月銷售約3.7億元，按年下降74.1%，單月銷售面積約24,254平方米，按年下跌89.5%。

保利置業 （00119） 12月合約物業銷售金額約52億元，按年少23.5%；建築面積約23.7萬平方米，按年跌36.5%；平均價為每平方米21,847元。全年合約物業銷售金額約502億元，按年減少10.6%；建築面積約239.9萬平方米，按年減少23.6%；均價為每平方米20,931元。

越秀地產 （00123） 12月合同銷售金額約220.89億元，按年增10%，合同銷售面積約64.07萬平方米，按年跌10.3%。全年累計合同銷售金額約1,250.3億元，按年增8.6%；合同銷售面積約414萬平方米，按年跌0.9%，現時累計合同銷售金額佔全年目標1235億元約101.2%。

德信中國 （02019） 公布，12月合約銷售金額為25億元，按年下跌57.4%，合約銷售面積為11.7萬平方米，按年下降57.6%。集團全年累計合約銷售金額為361億元，按年下降51.2%，合約銷售面積為197.3萬平方米，按年下降43.5%。

寶龍地產 （01238） 12月總合約銷售額約為30.18億元，按年倒退62.7%；合約建築面積約為19.5萬平方米，按年倒退64.5%；全年合約銷售總額約為按年跌59.5%至409.5億元；合約建築面積減少57.5%至272.41萬平方米。

中原建業 （09982） 12月實現合同銷售金額按年少70.3%至21.64億元，合約銷售面積34.97萬平方米，銷售均價6,189元；全年合約銷售按年少47.1%至213.17億元；建築面積按年少44.1%至349.84萬平方米；銷售均價按年少5.3%至6,093元。

建業地產 （00832） 12月份實現合同銷售金額22.63億元，按年跌78.2%；合同銷售面積35.29萬平方米，按年跌76.4%；平均銷售價格為每平方米6,412元，按年少7.5%；集團全年累計銷售240.49億元，按年跌60%；合同銷售面積344.87萬平方米，按年下跌57.8%；平均銷售價格為每平方米約6,973元，按年倒退5.3%。

合景泰富 （01813） 公布，12月份預售額37.81億元，按年倒退62.7%；預售面積19.5萬平方米，按年少65.4%。這意味2022年全年預售額約508.61億元；建築面積256.9萬平方米。

中海宏洋 （00081） 12月合約銷售為42.4億元，合約銷售面積36.4萬平方米，分別按年下跌24.5%及27.5%。全年累計合約銷售額403.2億元，合約銷售面積372.5萬平方米，分別按年下跌43.4%及34.5%。截至2022年12月底，累計認購未簽約額7.97𠎵元及認購未簽約面積5.9萬平方米。

世茂集團 （00813） 全年累計合約銷售總額約為865.2 億元，按年跌67.8%，合約銷售總面積為537.4萬平方米，平均銷售價格為每平方米16,101元。12月單月合約銷售約為70.3億元，按年跌37.3% ，合約銷售面積為44.6萬平方米，平均銷售價格為每平方米15,757元。

瑞安房地產 （00272） 全年累計合約物業銷售額逹到272.19億元，按年跌10.1%，其中包括住宅物業合約銷售額257.83億元和商業物業合約銷售額14.36億元。合約物業累計已出售總建築面積38.38萬平方米，平均售價爲每平方米70,900元。

弘陽地產 （01996） 12月份的合約銷售金額為11.77億元，按年跌85.5%，銷售面積為9.1萬平方米，平均銷售價格為每平方米12,932元。全年累計合約銷售金額為352.02億元，按年跌59.6%，累計銷售面積為259.8萬平方米，平均銷售價格為每平方米13,548元。

金地商置 （00535） 12月的合約銷售總額約79.98億元，按年升2.8%，而期內合約銷售總面積約48萬平方米，銷售均價為每平方米約16,700元。全年累計合約銷售總額約617.73億元，按年跌21.3%，而累計銷售總面積約296.7萬平方米。

力高集團 （01622） 公布，今年首12個月累計合約銷售為275.48億元，按年減少41.4%；建築面積約324.3萬平方米，按年少39.5%。以上月累計合約銷售計算，即12月單月銷售為20.01億元，按年跌69%；單月建築面積為25.05萬平方米，按年增23.3%。

雅居樂 （03383） 12月預售金額為38.6億元，按年跌72.2%，對應建築面積為31.4萬平方米，平均價為每平方米12,272元。全年預售金額為652.3億元，按年跌53.1%，對應建築積為517.9萬平方米，平均價為14,303元。

祥生控股 （02599） 公布，12月歸屬集團總合約銷售額為8.16億元，按年下降87.5%；合約建築面積約為64,137平方米，按年減少85.8%，均價約14,391元。全年合約銷售總額為236.91億元，按年減少70.5%；合約建築面積約為175.57萬平方米，按年下跌70.2%，均價約13,633元。

合生創展 （00754） 12月總合約銷售金額約44.66億元，按年升31.3%，累計12個月集團及其合營公司及聯營公司之總合約銷售金額為約325.79億元，按年下降約22.98%。

時代中國 （01233） 公布，合同銷售金額約為15.9億元，按年大跌82.5%，簽約建築面積約為96,000平方米。累計合同銷售金額約為397.91億元，按年跌58.4%，簽約建築面積約為2,471,000平方米。

萬科企業 （02202） 發布，12月合同銷售金額為397.6億元，按年下跌37.44%，合同銷售面積286.9萬平方米，按年下跌17.93%。綜合全年數字，意味萬科今年銷售4,169.7億元，按年下跌33.58%，合同銷售面積2,630萬平方米，按年下跌30.93%。

碧桂園 （02007） 12月歸屬公司股東權益的合同銷售金額約220.3億元，按年跌2.4%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約282萬平方米。綜合全年數字，意味碧桂園今年銷售3575.9億元，按年跌35.9%。

景瑞控股 （01862） 全年合同銷售金額按年跌73.8%至70.76億元，建築面積按年跌70.2%至42.7萬平方米，銷售價格16,570元；12月合同銷售按年跌56.9%至4.51億元，面積約1.76萬平方米，均價約18,951元。

大發地產 （06111） 全年合同銷售金額按年跌84.0%至60.23億元，建築面積36.1萬平方米，銷售價格16,497元；意味12月單月合同銷售按年跌68.9%至3.3億元，面積約1.76萬平方米。

美的置業 （03990） 全年合同銷售金額約792.4億元，按年跌42.2%， 而相應的已售建築面積約631.6萬平方米，按年跌46.3%。這意味12月單月合同銷售約為60億元。

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記者：宋佩恩