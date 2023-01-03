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【日圓匯價】日圓觸及130、每百日圓兌港元重上6算　瑞穗：日本央行月中議息前可升到6.1算（第二版）

Hot Talk 11:38 2023/01/03

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【日圓匯價】日圓觸及130、創去年6月以來最高　每百日圓兌港元重上6算

日圓繼續上揚，兌每美元曾觸及130，高見129.82，創去年6月以來最高；每百日圓兌港元亦重上6算，高見6.0145。日圓呈強下，亞洲股市偏軟。瑞穗銀行首席洲外滙策略師張建泰認為，日圓在假期前已展開升浪，市場憧憬日本央行會收緊貨幣政策，加上日本傳媒報告日央行行長的潛在繼任人屬鷹派，更加劇市場對政策轉向的預期，但基於美日息口變動不大，故除日本完全取消孳息曲線政策，否則日圓上升空間有限，預期日圓短線會升到128，即每百日圓兌港元見6.1算。

張建泰稱，由於美日息差仍存在一定距離，故沽日圓買美元仍可套取不少利息，預期日圓會在本月中議息前呈強，但其後會逐步回落至130，退守6算以下。

相關文章：市場加劇賭升日圓、無視央行出手買債　圓滙133.13水平

相關文章：【日圓匯價】日圓先生：日本央行下月或再收緊　日圓匯價短期見「6.5算」？

（第二版加入分析師意見）

【開市追揸沽】港、美股1月短綫部署 前瞻電動車、科技股走勢

編輯：陳韻妍

 

 

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