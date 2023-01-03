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【新冠藥物】君實生物回吐逾8%　旗下新冠藥物開展多項國際多中心3期臨床研究

股市 09:34 2023/01/03

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【新冠藥物】君實生物旗下新冠藥物開展多項國際多中心3期臨床研究

君實生物 （01877） 表示，由公司控股子公司上海君拓生物醫藥科技與蘇州旺山旺水生物醫藥合作開發的口服核苷類抗SARS-CoV-2藥物VV116片已完成一項對比奈瑪特韋片/利托那韋片組合藥物 （PAXLOVID）用於伴有進展為重度包括死亡高風險因素的輕至中度新型冠狀病毒 感染患者早期治療的III期臨床研究，同時還在不同的人群中開展了多項VV116的國際多中心III期臨床研究。

君實生物回吐8.8%，報44.25元。

公司指，VV116是一款新型口服核苷類抗SARS-CoV-2藥物，可抑制SARS-CoV-2複製。臨床前藥效學研究顯示，VV116在體外對新冠病毒原始株和已知突變株都表現出顯著的抗病毒作用，並在I期臨床研究中表現出令人滿意的安全性、耐受性和藥代動力學性質。一項初步的小規模研究證實，與常規治療相比，在SARS-CoV-2首次檢測為陽性後5天內接受VV116治療的患者的核酸轉陰時間更短。

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編輯：姚卓然

港股 新冠肺炎疫情 疫情 傳染病 沙士 SARS－CoV－2 冠狀病毒 君實生物（01877）
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