【港股市況】2023年首個交易日恒指跌逾400點後倒升　濠賭股造好、金沙升逾7%破頂（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股於2023年首個交易日未能高開，低開約200點。滙豐 （00005） 跌逾1%，美團 （03690） 跌近1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%。恒指低開210點，開報19570點，科指跌1.2%，報4081點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：52】恒指升近150點，報19922點，升140點，科指升0.1%，報4134點。

【10：34】金沙 （01928） 升幅擴大至逾7%，破頂高見27.9元，銀娛 （00027） 升逾5%。

【10：32】鼎豐集團汽車 （06878） 跌56%，破底低見0.65元，成交9030萬元，觸發市調機制。

【10：26】恒指升幅擴大，大市升約85點，報19866點。

【10：24】大市轉升。恒指最新升約9點，報19790點，科指跌0.5%，報4109點。

【10：23】聯通 （00762） 升逾5%，中電信 （00728） 升逾3%，中移動 （00941） 升0.5%。

【10：18】濠賭股逆市向上，藍籌金沙 （01928） 升逾3%，銀娛 （00027） 亦升近3%。另外，美高梅 （02282） 升逾4%，永利 （01128） 升逾3%，澳博 （00880） 升近3%，新濠 （00200） 升2%。

【澳門博彩】澳門博彩毛收入上月跌56% 2022年跌51%

【10：12】美團 （03690） 跌幅收窄至3%內，今早曾跌逾5%低見164.7元，騰訊 （00700） 轉升0.2%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%。恒指最新跌83點，報19697點，科指跌0.9%，報4090點。

【10：11】藥明生物 （02269） 升4%，高見62.65元。

【10：08】電力股逆市造好，中國電力 （02380） 升一成，潤電 （00836） 升逾3%，龍源電力 （00916） 升逾2%。

【10：07】大市跌幅進一步收窄至約121點，報19659點。

【10：03】【2023展望】瑞信黃翔：投資者應將焦點放在內地開關復常 予恒指新目標價、潛在升幅兩成

【10：03】國美零售 （00493） 逆市升逾6%，高見0.118元，成交7661萬元。

【10：01】君實生物 （01877） 跌幅擴大至逾13%，低見41.75元。

【10：00】樂享集團 （06988） 回吐19%，低見1.71元。

【09：57】港股跌勢略為喘定，恒指跌幅收窄至300點內，恒指報19527點，跌253點，科指跌1.6%，報4060點。

【09：53】諾發集團 （01360） 折讓18.89%配售3.71億股新股，股價今早逆市升逾7成，高見0.16元，成交33.6萬元。

【09：49】美團 （03690） 跌逾4%，低見166.8元，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，京東 （09618） 、小米 （01810） 跌逾3%。

【09：48】中國12月財新製造業PMI為49，前值49.4。

【09：42】【抽水潮】華泰證券HTSC挫半成 擬A+H 10供3集280億人幣

【09：39】特海國際 （0658） 回吐19%，早段低見7.8元。

【09：38】新能源汽車股個別發展，理想汽車 （02015） 升逾2%，小鵬汽車 （02015） 升0.1%，蔚來 （09866） 跌逾3%。

【09：36】大市早段跌逾400點，報19365點，跌416點，科指跌1.9%，報4049點。美團 （03690） 跌逾3%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌約1%。

【09：35】【新冠藥物】君實生物回吐逾8% 旗下新冠藥物開展多項國際多中心3期臨床研究

【09：33】滙豐 （00005） 早段跌3%，低見47.05元。

【09：31】先聲藥業 （02096） 逆市升8%，高見12.66元。

【09：30】港股開市後跌幅擴大，恒指跌約337點，報19443點。

【09：25】連日向上的君實生物 （01877） ，股價今早回吐逾8%。

【09：23】【汽車股】華晨中國彈高7% 出售華晨寶馬汽車股權的款項 將派特別息

【09：21】恒指2023年首個交易日低開210點，開報19570點，科指跌1.2%，報4081點。滙豐 （00005） 跌逾1%，美團 （03690） 跌近1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%。

【09：13】期指開報19655點，跌260點。

【08：40】【2023展望】摩通許長泰：料美國上半年完成加息 未來2至3個月可分批入市

【08：33】恒指黑期跌89點，報19716點；道指期貨升59點，報33344點。

【08：10】【內房危機】內地百城新建住宅價格連跌6個月 中指院：內地樓市整體仍處深度調整期

【07：45】【2023展望】法巴徐啟敏：恒指估值仍然便宜 上半年有力挑戰23000點關

【07：45】【2023展望】瑞信邵志銘：恒指待回落至18300點入貨 上半年專注重啟概念類股份

【07：45】港股ADR收報19662點，跌119點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報48.64元，較港收市價高0.09元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報330.61元，較港收市價低3.39元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.94元，較港收市價低0.31元或0.4%。

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【07：30】歐美及亞洲多個主要市場以1月2日為2023年元旦日假期，例如美股期貨、英國股市亦休市，但仍有法國、德國等地方開市，法國股市升1.9%，收報6594點，德國股市升1.1%，收報14069點。

至於美股在2022年最後一個交易日持續回吐。道指曾挫372點，尾市跌幅收窄，收市跌73點，報33147點；標指跌9點，報3839點；納指跌11點或0.1%，報10466點。三大指數全年分別累計挫8.8%、19.4%及33.1%，齊創2008年金融海嘯以來最大年度跌幅。

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責任編輯︰梁浩碩