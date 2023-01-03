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【港股市況】2023年首個交易日恒指低開210點　滙豐跌逾1%、美團跌近1%（不斷更新）

股市 09:25 2023/01/03

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港股市況不斷更新

港股於2023年首個交易日未能高開，低開約200點。滙豐 （00005） 跌逾1%，美團 （03690） 跌近1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%。恒指低開210點，開報19570點，科指跌1.2%，報4081點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【09：25】連日向上的君實生物 （01877） ，股價今早回吐逾8%。

【09：23】【汽車股】華晨中國彈高7%　出售華晨寶馬汽車股權的款項　將派特別息

【09：21】恒指2023年首個交易日低開210點，開報19570點，科指跌1.2%，報4081點。滙豐 （00005） 跌逾1%，美團 （03690） 跌近1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%。

【09：13】期指開報19655點，跌260點。

【08：40】【2023展望】摩通許長泰：料美國上半年完成加息　未來2至3個月可分批入市

【08：33】恒指黑期跌89點，報19716點；道指期貨升59點，報33344點。

【08：10】【內房危機】內地百城新建住宅價格連跌6個月　中指院：內地樓市整體仍處深度調整期

【07：45】【2023展望】法巴徐啟敏：恒指估值仍然便宜　上半年有力挑戰23000點關

【07：45】【2023展望】瑞信邵志銘：恒指待回落至18300點入貨　上半年專注重啟概念類股份　

【07：45】港股ADR收報19662點，跌119點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報48.64元，較港收市價高0.09元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報330.61元，較港收市價低3.39元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.94元，較港收市價低0.31元或0.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +4

【07：30】歐美及亞洲多個主要市場以1月2日為2023年元旦日假期，例如美股期貨、英國股市亦休市，但仍有法國、德國等地方開市，法國股市升1.9%，收報6594點，德國股市升1.1%，收報14069點。

至於美股在2022年最後一個交易日持續回吐。道指曾挫372點，尾市跌幅收窄，收市跌73點，報33147點；標指跌9點，報3839點；納指跌11點或0.1%，報10466點。三大指數全年分別累計挫8.8%、19.4%及33.1%，齊創2008年金融海嘯以來最大年度跌幅。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌207點　阿里巴巴美股靠穩（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 期貨 ADR 港股ADR 恒生指數 美股
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