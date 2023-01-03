【港股夜期+ADR】恒指夜期升174點　阿里美股較港收市升逾2%（不斷更新）

美國10年期國債息率顯著回落，帶動美股在2023年首個交易日高開，納指開市後曾最多升超過1%。中概股向好，納斯達克金龍指數更抽升超過5%。ADR普遍向好，美團及滙豐ADR均較本港收市價升超過1%，阿里巴巴美股更升逾2%。

恒指夜期升174點，暫報20412點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 179.63 +1.6% 騰訊ADR 346.91 +0.5% 滙豐ADR 49.63 +1.9% 阿里巴巴美股 90.63 +2.2%

北水續錄42.5億元淨流入 大手買騰訊沽美團盈富

北水在今年首個交易日繼續大舉流入，全日淨流入金額達42.5億元。當中以騰訊 （00700） 淨流入最多，達15.8億元，中移動 （00941） 及友邦 （01299） 分別有5.2及1.9億元淨流入；淨流出方面，美團 （03690） 及盈富基金 （02800） 分別錄得7.2及3.5億元淨流出。

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2023年首個交易日、恒指倒升363點 全日高低波幅達908點

港股於2023年首個交易日，低開倒升逾300點，重上20000點，全日高低波幅達908點。ATM升1%至3%，中資電訊股、濠賭股、汽車股造好，聯通 （00762） 升逾7%，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 升4%，金沙 （01928） 、銀娛 （00027） 升近4%，恒指低開210點，早段曾跌最多477點，低見19303點，其後拗腰倒升，午後曾升431點，恒指全日升363點，收報20145點，成交1206.5億元，為逾4個月收市高。科指升2.5%，報4233點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 騰訊 345.20 +3.4 +57 12 阿里巴巴 88.65 +2.8 +42 25 友邦 88.30 +1.7 +28 18 龍湖 24.15 -0.6 -1 4 恒安 40.70 -1.8 -1 12 農夫山泉 43.65 -1.0 -1 56

ATM升1%至3%，中資電訊股、濠賭股、汽車股造好，聯通 （00762） 升逾7%，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 升4%，金沙 （01928） 、銀娛 （00027） 升近4%，恒指升363點，收報20145點，成交1206.5億元。科指升2.5%，報4233點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：09】ATM升1%至3%，中資電訊股、濠賭股、汽車股造好，聯通 （00762） 升逾7%，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 升4%，金沙 （01928） 、銀娛 （00027） 升近4%，恒指升363點，收報20145點，成交1206.5億元。科指升2.5%，報4233點。

【16：00】恒指U盤前升359點，報20140點。

【15：24】港股尾市升近300點，報20080點，仍企二萬關之上。科指升2.1%，報4216點。

【15：19】【財富管理】渣打：54%香港投資者在高通脹下分散投資 轉投可持續投資產品及虛擬資產

【15：12】理想汽車 （02015） 升一成，小鵬汽車 （09868） 升7%，蔚來 （09866） 升逾2%。

【15：01】滙豐 （00005） 午後曾轉升，高見48.8元，最新偏軟報48.45元。

【14：45】大市升幅略為回順，恒指最新升約369點，20151點，午後曾高見20212點。科指升約2.4%，報4226點。

【14：31】恒安 （01044） 股價逆市跌2%，低見40.2元。

【14：19】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾3%；美團 （03690） 升逾1%。

【14：13】比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 分別升半成。

【14：12】港股午後進一步向上，恒指升約400點，高見20182點，科指升2.5%，報4233點。

【13：19】藥明生物 （02269） 升幅擴大至逾6%，高見63.95元。

【13：11】恒指午後初段升幅擴大至300點，報20084點，升302點。科指升1.8%，報4205點

【13：05】美團 （03690） 午後初段轉升約0.4%，報175.4元。

【13：03】【本港樓市2023】花旗：四大因素推動本港樓價提早於首季見底、並呈U型反彈 全年樓價料升5%（附股份目標價）

【13：01】恒生指數午後初段升近250點，報20028點，升247點，科指升1.4%，報4187點。

【13：00】【大行報告】高盛上調今年內地汽車銷售預測至2050萬輛 三車股入「確信買入」名單 理想半日彈9%

【12：48】【電動車】一文看清中資電動車廠12月交付量 比亞迪全年共186萬、小鵬12月交付重上萬輛

【石Sir一周前瞻及異動股】農夫山泉、海信家電、中國電力

【12：26】【吉利175】吉利半日升逾2% 極氪去年12月交付近7.2萬輛、完成年度目標

【12：00】恒指半日升258點，報20040點，成交666.8億元。科指升1.5%，報4190點。阿里巴巴 （09988） 升2%，騰訊 （00700） 升1%，美團 （03690） 逆市偏軟跌近0.1%。中資電訊股聯通 （00762） 升逾8%，中電信 （00728） 升近4%，中移動 （00941） 升近2%。濠賭股造好，金沙 （01928） 升逾6%，銀娛 （00027） 升逾4%。

【11：53】比亞迪 （01211） 升幅擴大至逾4%，重上200元關口。

【11：48】比亞迪 （01211） 升逾3%，吉利 （00175） 升逾2%。長汽 （02333） 跌近1%，廣汽 （02238） 升0.2%。

【11：40】阿里巴巴 （09988） 轉升逾1%，騰訊 （00700） 升0.2%，美團 （03690） 跌0.1%。

【11：31】內地股市半日向上，上證升0.6%，深證升0.6%，創業板指微升0.03%。

【11：22】大市升幅擴大至200點，重上20000點，報20003點，升221點。

【11：13】永利 （01128） 最新升一成，美高梅 （02282） 升逾12%破頂。金沙 （01928） 升逾7%，銀娛 （00027） 升5%。另外，澳博 （00880） 升逾5%，新濠 （00200） 升逾6%。

【11：10】快狗打車 （02246） 逆市跌近3%，低見3.3元。

【快狗打車】阿里巴巴系疑將12.3%GOGOX大貨搬倉至中金 再惹減持疑雲

【11：08】鼎豐集團汽車 （06878） 中途停牌。鼎豐集團汽車停牌前跌85.5%，報0.214元，成交3.6億元。

【11：07】碧桂園 （02007） 逆市跌逾3%，低見2.52元。

【11：00】【解碼│內銀股】瑞信：內銀股在經濟復甦及內房風險下降下前景更佳 看好3隻內銀股

【10：58】鼎豐集團汽車 （06878） 最新瀉83%，破底低見0.248元，成交2.2億元。

【10：52】恒指升近150點，報19922點，升140點，科指升0.1%，報4134點。

【10：34】金沙 （01928） 升幅擴大至逾7%，破頂高見27.9元，銀娛 （00027） 升逾5%。

【10：32】鼎豐集團汽車 （06878） 跌56%，破底低見0.65元，成交9030萬元，觸發市調機制。

【10：26】恒指升幅擴大，大市升約85點，報19866點。

【10：24】大市轉升。恒指最新升約9點，報19790點，科指跌0.5%，報4109點。

【10：23】聯通 （00762） 升逾5%，中電信 （00728） 升逾3%，中移動 （00941） 升0.5%。

【10：18】濠賭股逆市向上，藍籌金沙 （01928） 升逾3%，銀娛 （00027） 亦升近3%。另外，美高梅 （02282） 升逾4%，永利 （01128） 升逾3%，澳博 （00880） 升近3%，新濠 （00200） 升2%。

【澳門博彩】澳門博彩毛收入上月跌56% 2022年跌51%

【10：12】美團 （03690） 跌幅收窄至3%內，今早曾跌逾5%低見164.7元，騰訊 （00700） 轉升0.2%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%。恒指最新跌83點，報19697點，科指跌0.9%，報4090點。

【10：11】藥明生物 （02269） 升4%，高見62.65元。

【10：08】電力股逆市造好，中國電力 （02380） 升一成，潤電 （00836） 升逾3%，龍源電力 （00916） 升逾2%。

【10：07】大市跌幅進一步收窄至約121點，報19659點。

【10：03】【2023展望】瑞信黃翔：投資者應將焦點放在內地開關復常 予恒指新目標價、潛在升幅兩成

【10：03】國美零售 （00493） 逆市升逾6%，高見0.118元，成交7661萬元。

【10：01】君實生物 （01877） 跌幅擴大至逾13%，低見41.75元。

【10：00】樂享集團 （06988） 回吐19%，低見1.71元。

【09：57】港股跌勢略為喘定，恒指跌幅收窄至300點內，恒指報19527點，跌253點，科指跌1.6%，報4060點。

【09：53】諾發集團 （01360） 折讓18.89%配售3.71億股新股，股價今早逆市升逾7成，高見0.16元，成交33.6萬元。

【09：49】美團 （03690） 跌逾4%，低見166.8元，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，京東 （09618） 、小米 （01810） 跌逾3%。

【09：48】中國12月財新製造業PMI為49，前值49.4。

【09：42】【抽水潮】華泰證券HTSC挫半成 擬A+H 10供3集280億人幣

【09：39】特海國際 （0658） 回吐19%，早段低見7.8元。

【09：38】新能源汽車股個別發展，理想汽車 （02015） 升逾2%，小鵬汽車 （02015） 升0.1%，蔚來 （09866） 跌逾3%。

【09：36】大市早段跌逾400點，報19365點，跌416點，科指跌1.9%，報4049點。美團 （03690） 跌逾3%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌約1%。

【09：35】【新冠藥物】君實生物回吐逾8% 旗下新冠藥物開展多項國際多中心3期臨床研究

【09：33】滙豐 （00005） 早段跌3%，低見47.05元。

【09：31】先聲藥業 （02096） 逆市升8%，高見12.66元。

【09：30】港股開市後跌幅擴大，恒指跌約337點，報19443點。

【09：25】連日向上的君實生物 （01877） ，股價今早回吐逾8%。

【09：23】【汽車股】華晨中國彈高7% 出售華晨寶馬汽車股權的款項 將派特別息

【09：21】恒指2023年首個交易日低開210點，開報19570點，科指跌1.2%，報4081點。滙豐 （00005） 跌逾1%，美團 （03690） 跌近1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%。

【09：13】期指開報19655點，跌260點。

【08：40】【2023展望】摩通許長泰：料美國上半年完成加息 未來2至3個月可分批入市

【08：33】恒指黑期跌89點，報19716點；道指期貨升59點，報33344點。

【08：10】【內房危機】內地百城新建住宅價格連跌6個月 中指院：內地樓市整體仍處深度調整期

【07：45】【2023展望】法巴徐啟敏：恒指估值仍然便宜 上半年有力挑戰23000點關

【07：45】【2023展望】瑞信邵志銘：恒指待回落至18300點入貨 上半年專注重啟概念類股份

【07：45】港股ADR收報19662點，跌119點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報48.64元，較港收市價高0.09元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報330.61元，較港收市價低3.39元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.94元，較港收市價低0.31元或0.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】歐美及亞洲多個主要市場以1月2日為2023年元旦日假期，例如美股期貨、英國股市亦休市，但仍有法國、德國等地方開市，法國股市升1.9%，收報6594點，德國股市升1.1%，收報14069點。

至於美股在2022年最後一個交易日持續回吐。道指曾挫372點，尾市跌幅收窄，收市跌73點，報33147點；標指跌9點，報3839點；納指跌11點或0.1%，報10466點。三大指數全年分別累計挫8.8%、19.4%及33.1%，齊創2008年金融海嘯以來最大年度跌幅。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩