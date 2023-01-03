▲ 【內房危機】內地百城新建住宅價格連跌6個月 中指院：內地樓市整體仍處深度調整期

中指研究院發表報告稱，去年中國12月百城新建住宅價格按月跌0.08%，連跌6個月，而二手住宅價格按月跌0.22%，連跌8個月，且跌幅均呈擴大趨勢。不過，認為隨着中國房地產政策迎來實質性放鬆，但目前市場信心依舊不足，內地樓市整體仍處深度調整期。

至於租賃住宅方面，市場進入年末淡季，整體租金繼續走低，12月中國50個城市住宅平均租金按月跌幅擴大至0.54%，年度累計下跌2.50%。

中指院指，中國下半年以來，受經濟下行壓力加大、疫情頻繁擾動、房企風險加劇等因素影響，房價走勢疲弱。從單個城市來看，2022年多個城市出現房價持續下跌態勢，如哈爾濱、江門等10個城市年內新房及二手房價環比下跌月份均超過了9個月，其中哈爾濱全年12個月房價均下跌。整體來看，2022年多地樓市普遍呈現低迷態勢。

根據中國房地產指數係統百城價格指數對全國100個城市新建、二手住宅銷售市場及50個城市租賃市場的調查數據，2022年，百城新建及二手住宅價格累計均由漲轉跌，其中百城新房價格累計下跌0.02%，為自2014年後時隔7年再次出現年度下跌；百城二手房價格累計下跌0.77%。

展望今年，中指院表示， 儘管政策不斷改善，但當前居民收入預期弱、購房觀望情緒尚未改變，疊加近期中國優化疫情防控措施，疫情衝擊仍將持續一段時間，短期房地產市場調整壓力仍在，相信 在疫情影響減弱後，預計中國宏觀經濟將實現整體好轉，房地產市場也有望逐步企穩恢復。

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編輯：姚卓然