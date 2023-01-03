【TSLA】Tesla第四季交付量創紀錄惟仍遜預期　美股早段股價急跌7%

▲ 【TSLA】Tesla第四季交付量創紀錄惟仍遜預期 全年增長未達50%目標

Tesla特斯拉（美︰TSLA）公布第四季數據。Tesla第四季產量43.97萬輛，交付量為40.53萬輛，雖創下單季最高紀錄，但仍低於分析預期。2022年全年計算，Tesla交付逾131輛汽車，未達到公司設定按年增長50%的目標。Tesla表示，2022年交付量增長40%，產量增長47%至137萬輛。

Tesla於2023年首個交易日再大跌，最新跌7%，暫報114.71美元。

Tesla第四季度入門級 Model 3及Model Y交付量為38.81萬輛，Model S及Model X交付量為1.71輛。

據FactSet統計，分析原本平均估計Tesla第四季度的交付量約為42.7萬輛，預測區間為40.9萬至43.3萬輛之間。

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責任編輯︰梁浩碩