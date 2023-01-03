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【著數優惠】1月3日7-Eleven折扣日 買滿$100享全單77折 附掃貨攻略

理財智慧 01:30 2023/01/03

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2023年正式來臨，7-Eleven為了答謝一眾顧客的支持，只要於1月3日早上7時起，到任何一間7-Eleven購物滿100元或以上，即享有77折大優惠。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

 

7-Eleven今次新年的77折優惠可與今期多款著數優惠同時使用，即享有折上折優惠。今期至抵筍貨包括：DREYER'S D-COLLECTION 雪糕批／雪糕杯／脆筒（各款）、DREYER'S REAL DELIGHT系列、雀巢KIT KAT雪糕批（各款）、OREO雪糕系列、樂事薯片（各款）、維他新鮮茶（各款）；以及威露士9Ｘ殺菌洗衣珠65粒袋裝、ZENSES 4層純白壓花卷紙12卷裝等等。

【假日好去處】灣仔海濱長廊公園、炮台山東岸公園正式開放　海濱共享空間首引進海上餐廳（附交通方法），詳見【下一頁


同場加映，7-Eleven推出一系列人氣卡通新年用品，有迪士尼角色、Sanrio角色、KAKAO FRIENDS、LINE FRIENDS及角落小夥伴等化身成為利是封、揮春同掛飾。
如果想以更抵價錢買盡心水貨品，可以使用恒生enJoy卡付款，即可賺取3倍yuu積分回贈。想以最優惠價錢掃盡好貨，更可以yuu 積分兌換7-Eleven 電子現金券，攞盡著數。
這次7-Eleven也為大家提供以下掃貨攻略：
1.人氣卡通陪你迎新春：
今期7-Eleven推出一系列的人氣卡通新年用品，有迪士尼，Sanrio角色同KAKAO FRIENDS、LINE FRIENDS等化身成為利是封、揮春同掛飾。入筍貨同時辦年貨，一舉兩得。
卡通利是封6個裝（迪士尼/KAKAO FRIENDS/LINE FRIENDS/Minions） 15元/件，折實價11.6元件
卡通吊飾揮春（迪士尼/KAKAO FRIENDS/Minions） 18元/件，折實價13.9元/件
SANRIO立體揮春咭牌19元/件，折實價14.6元/件
SANRIO盆栽咭牌掛飾32元/件，折實價24.6元/件
角落小夥伴開運御守匙扣38/件，折實價29.3/件

2.甜蜜雪糕之選
今期77 折優惠最吸引之處是包括5天限定著數之選的DREYER'S D-COLLECTION各款雪糕批/雪糕杯/脆筒、DREYER'S REAL DELIGHT系列、雀巢KITKAT各款雪糕批及 OREO雪糕系列，為你送上折上折優惠。
GODIVA黑巧克力軟心雪條（各款）71元/2件，折實價54.7/2件，平均27.3/件
SAHNAE THAI椰子雪條50元/3件，折實價38.5/3件，平均12.8/件
DREYER'S 雪糕批/雪糕杯/脆筒/雀巢KIT KAT脆皮雪糕批/OREO雪糕系列 
120元/9件 折實價92.4元/9件，平均10.3元/件

3.滋味零食
今期優惠包括薯片、蝦片、糖果、巧克力等，零食種類應有盡有，還有「靚價」加持，一定可以讓大家買得盡慶！
卡樂B熱浪/BBQ/薄餅薯片/蜂蜜牛油/鬼之麻辣味波浪薯片90-105克16.5元/件，折實價12.7元/件
吉百利朱古力（各款） 39-55克14元/2件，折實價10.8元/2件，平均5.4/件

4.精選飲品
7仔提供各種茶類飲品、涼茶、啤酒、餐酒，以至鮮牛奶和牛奶飲品，應有盡有。
喜力啤酒500毫升大罐裝7元/罐，折實價5.4元/罐
維記鮮牛奶946毫升盒裝53元/2件，折實價40.8元/2件，平均20.4元/件（可享yuu 印花獎賞：買5送1）

5.醒目太太必買
今次新年優惠為大家帶來一系列激減貨品，包括多款家居用品和食品，例如洗衣珠、卷紙和香米等等，當中更有折完再送贈品的超級優惠。
ZENSES 4層純白壓花卷紙12卷裝77元/2件，折實價59.3元/2件，平均29.6元/件
金象牌頂上茉莉香米8公斤 117元/件，折實價90.1元/件

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責任編輯：陳詠妍

 

 

 

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