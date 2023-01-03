【2023展望】瑞信邵志銘：恒指待回落至18300點入貨　上半年專注重啟概念類股份　

恒指去年呈現先急跌後反彈的形態，年內高低波幅逾1萬點，到最後2個月受惠內地放寬防疫，反彈超過3成。瑞信大中華區首席投資總監邵志銘認為中央放寬防疫確實有助解除市場部分擔憂，但近月反彈令恒指有超買跡象，建議投資者可待整固後趁低吸納（Buy on dip）。

上半年專注重啟概念主題

邵志銘指，大市由去年10月低位14597點反彈逾30%，短綫需要有技術性整固，才能降低下行風險。他預期本港市場今年有機會跑贏外圍股市，但上半年會繼續波動，宜以趁低吸納搏反彈的投資策略去應對，18300點會是首個可以入市的技術支持位，相信市場未來6個月會專注在重啟概念的主題。

他指現時A股的中概股較港股更值得留意，因A股市場更直接受惠經濟重啟的盈利展望，預期醫藥股和醫療系統類股份未來3個月會較利好，現時股價也正開始升勢，行業若有升勢較滯後的股份亦可以留意。

科技股最差情況已過

邵志銘認為第二季度可吼實消費股，必需消費品股份將直接受惠經濟反彈，但擔心第三，四季內地經濟增速或出現放緩，故投資者可留意情況，在第三季前先行止賺。

至於科技股前景，他認為與大市相若，要在整固後趁低吸納，但同意個別股份，如電商股及外賣送餐類的股份，將受惠內地重啟後的消費需求增加。又認為行業監管不會再收緊，最差情況已經過去，未有在美國上市的科技股，由於不需理會美國監管當局對中概股的審批結果，潛在風險會較少。

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編輯：葉志偉