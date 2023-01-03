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【2023展望】法巴徐啟敏：恒指估值仍然便宜　上半年有力挑戰23000點關

股市 08:00 2023/01/03

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港股去年全年跌15.5%，去年10月底更曾低見14597點，創2009年以來新低。法國巴黎銀行財富管理亞洲區董事總經理兼股票諮詢部主管徐啟敏指內地在去年二十大後防疫取態轉向，縱使近月有反彈，現水平估值仍然便宜，今年上半年有力挑戰23000點水平。

北市參質度提升屬利好指標

徐啟敏指，以明年市盈率（PE）計，恒指估值現時便宜，仍不足10倍，市場預期內地明年上半年會谷經濟及內需，相關行業如旅遊、消費、飲食，濠賭均有望復甦，短中線均有條件支持恒指繼續反彈，有條件回升到2021年底，約23000點的水平。

他又稱北水南下對港股的重要性日增，近月北水佔本港總成交已升至16%至18%，較上半年市況低迷時的11%至13%為多，配合近期成交增加，反映北水參與度其實有顯著上升，對大市而言屬利好指標。

科技股不明朗因素大致消除

選股方面，徐啟敏對於投資者關心的科技股給予不俗評價，認為中央對個別企業的監管有放寬跡象，近月又重新審批遊戲版號，均是好現象，過往的不明朗因素已大致消除，加上估值重估下，股份具投資價值，但坦言股價短期難望重回3，4年前的光景。

此外，除消費類股份會受惠內地經濟重啟外，他指本地的金飾股、零售股，甚至收租股也會受到通關消息利好。又特別看好新能源汽車行業，指內地會繼續扶持板塊，直言今年新能源汽車出現減價潮，只因整體經濟增長放緩，減少消費意欲和換車速度，對行業前景仍有信心。

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編輯：葉志偉

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