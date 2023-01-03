【2023展望】摩通許長泰：料美國上半年完成加息　未來2至3個月可分批入市

美國去年七度加息，令全球股滙債市及資金流向出現波動，甚至基金經理一直推祟的股債配置也跑輸現金回報。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰預期美國上半年會完成加息，投資者未來2至3個月可分批入市，料股債配置組合今年再次錄得正回報。

料聯儲局今年再加兩次息

他預期美國將再加息0.5厘，令聯邦基金利率最終會升至5厘水平，估計2月份會加息25點子，到3月或5月會再加25點子。故美滙指數在加息完結前，仍有力再上試110甚至更高水平。

許長泰認為投資者可在未來2至3個月分批入市，迎接經濟復甦，短綫可留意消費相關行業，如旅遊及濠賭股，長綫則可關注電動車行業。另外，他認為互聯網公司現時已改變營商策略和成本控制，可望重拾投資價值。

未來2至3個月可分批入市

許長泰又指，投資界一直傾向採用60/40策略構建投資組合（即60%資金投資股票，40%投資債券），但今年股債齊跌，令這個均衡配置遠跑輸現金回報，但隨著明年投資氣氛轉好，預期股債皆可重拾上升動力，60/40投資組合有望再次錄得正回報。

他提醒投資者由於美國上半年仍會加息，加上憂慮經濟衰退，故年初股票配置會多於債券，即股票6成，債券4成，但到明年第二季加息周期完結，經濟數據由低位回升後，兩者的佔比將會調換，會是債券佔6成，股票佔4成，坦言不希望過度保守，錯失股市復甦的時機。

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編輯：葉志偉