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【電動車】一文看清中資電動車廠12月交付量　比亞迪全年共186萬、理想單月首破2萬輛

股市 21:55 2023/01/02

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一文看清中資電動車廠12月交付量

中資電動車或新能源車廠陸續公布12月及全年交付量，本文將以一文方式綜合各車廠數字，以供讀者參考：

車廠 12月交付量/銷量（按年變幅） 全年交付量/銷量（按年變幅）
比亞迪 （01211） 235,197輛（+150.0%） 1,863,494輛（+208.6%）
理想 （02015） 21,233輛（50.7%） 133,246輛（+47.2%）
蔚來 （09866） 15,815輛（+50.8%） 122,486輛（+34.0%）

比亞迪年內銷量逾186萬輛　海外銷量續破萬

比亞迪公布，12月銷量按年增1.5倍至235,197輛新能源汽車，絕大部分屬於乘用車，純電動車佔111,939輛，插電式混合動力佔122,659輛。去年全年，比亞迪新能源汽車銷量累增2.1倍至186.3萬輛。

比亞迪12月海外新能源汽車銷量單月賣出11,320輛。12月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為 11.152 GWh，2022年累計裝機總量約為 89.836 GWh。

理想汽車12月再創最高交付記錄

理想公布，12月交付21,233輛，再創單月最高交付記錄，並成為國內首個造車新勢力最快達月付逾2萬輛，當中理想L9及L8均交付逾1萬輛；全年累計則按年增47.2%至133,246輛。

蔚來 ：12月交付量按年增五成

蔚來表示，12月交付按年增50.8%至15,815輛汽車，當中包括6,842輛智能電動SUV、8,973輛智能電動轎車，而新SUV車款「ES7」佔單月交付量4,157輛；新款電動轎車「ET7」及「ET5」分別為1,379輛及7,597輛。

蔚來全年交付122,486輛汽車，按年增34%，歷年累計交付量共289,556輛。

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記者：宋佩恩

美股 港股 汽車 新能源 電動車 新能源汽車銷量 比亞迪 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868） 理想汽車—W（02015）
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