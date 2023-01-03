碧咸大仔留美娘家過新年 夫婦開聲話掛念

前英超運動員碧咸一家選擇觀看煙花倒數迎接2023年，但貼出相片顯示長子Brooklyn並不在場。碧咸在跨年貼文中公開表示，一家都非常想念Brooklyn。據悉Brooklyn和太太在女方家族美國的豪宅中，和女方家人一同參加派對跨年，出席者還包括美國著名歌手Selena Gomez等。

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現年47歲的碧咸（David Beckham）元旦凌晨在社交平台Instagram貼出和家人的合照，慶祝2023年的到來。相片中碧咸和家人緊緊靠在一起，背景上空是正在綻放的煙花。碧咸在貼文中標記未有身處相片中的長子Brooklyn，公開表示一家人非常掛念對方。

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碧咸太太維多利亞（Victoria Beckham）新年貼文亦有貼出相同的圖片，但其後再附上數張家人的的相片，包括夫婦二人分別和Brooklyn的合照。維多利亞在貼文中標記所有家人表示非常愛大家，亦祝願所有人新年快樂。

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據悉Brooklyn和太太Nicola Peltz一齊，在女方億萬富豪父親Nelson Peltz佛羅里達州的豪宅跨年。當中有一棵巨型聖誕樹，眾人在海灘上舉行豪華跨年派對，亦有舉行煙花匯演，出席者包括Selena Gomez等人。

Nicola Peltz亦在Instagram貼文中透露，她和Selena Gomez在派對上一同身穿Valentino的銀色閃片迷你連衣裙，而Brooklyn則身穿西裝外套和襯衫。

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責任編輯：李俊儀