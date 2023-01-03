【澳門博彩】金沙走高半成　澳門博彩毛收入上月跌56%　2022年跌51%

▲ 【澳門博彩】澳門博彩毛收入上月跌56% 2022年跌51%

澳門博彩監察協調局公布去年12月毛博彩收入，單月毛收入按年跌56.3%至34.82億澳門元，較11月增16.1%；以1月至12月累計，毛收入共錄421.98億澳門元，即全年按年跌51.4%。

濠賭股再走強，金沙走高半成，報27.2元，創去年9月高；銀娛 （00027） 升4.4%，永利 （01128） 升6.2%，美高梅 （02282） 升7%，澳博 （00880） 升4.2%，新濠 （00200） 升4.7%。

回顧全年，毛收入累計均較2021年減少，澳門博彩僅於去年2月份單月毛收入較2021年同期錄增長8%，毛收入77.59億澳門元，或受新春帶動；7月份單月收入最少，按年更跌95.3%至3.98億澳門元，澳門曾於7月爆發疫情，為全年唯一毛收入少於20億澳門元的月份。

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記者：宋佩恩