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【英國經濟】澳新銀行：英國基本面疲弱 英鎊今年將遜於其他G10國家貨幣

環球政經 18:21 2023/01/02

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澳新銀行經濟學家預計，因英國基本面疲弱，英鎊在今年仍然受壓，將遜於其他G10的國家貨幣。

該行表示：「英國基本面充滿不確定性。由短期來看，英國家庭將不得不應對通脹上升、稅收增加及償債成本上升問題。這將削弱當地消費，並令本已低迷的經濟增長前景雪上加霜。以上因素都對英鎊不利。 」

不過澳新銀行隨後指出，因自英鎊今年9月份觸及1.0350的低點以來，英鎊財政及政治風險溢價已大降，因英鎊不太可能再次下跌至該低點。該行亦指出，考慮到新政府及財政計劃宣布，英鎊兌美元已建立新底部於1.15。

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記者：何珊如

 

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