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【ESG】中銀香港擬推收益型ESG基金 派息約6厘

18:40 2023/01/02

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中銀香港的周國昌指該行提供逾60隻ESG基金供客選擇。

中銀香港 （02388） 的專家料，本港逾60萬人已持有ESG（環境、社會及管冶）產品，該行擬於新的一年，獨家推出一系列收益型的ESG零售基金，派息率高達6厘；而去年旗下ESG基金的資產值急升近1.3倍。中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌回應本報查詢指，ESG主題產品為投資新焦點，該行不斷豐富綠色金融產品及服務， 與客戶共建可持續發展未來。

周國昌認為，綠色金融發展是大勢所趨，香港的理財趨勢顯示，ESG理財產品除了受到高淨值人士歡迎外，亦逐漸獲得普羅大眾的關注，估計本港有超過60萬人已持有ESG主題相關的資產。中銀香港圍繞市場及客戶低碳轉型的趨勢，積極開拓多元化綠色金融產品服務。

將引入不同類型ESG基金

基金方面，中銀香港致力豐富ESG產品選擇，以股份類別計算，現提供逾60隻ESG基金供客戶認購，為市場上ESG基金選擇最多的分銷商之一。眾多ESG產品中，設有派息股份類別的產品佔約半數。該行正籌備於2023年初獨家推出一系列收益型ESG基金選擇，派息率可達6厘。另外，該行將持續與更多不同機構合作，引入環球環保、可持續基建、林木資源、可持續能源，以及氣候變化等主題的ESG基金供客戶選擇。

周國昌認為今年投資的機遇與挑戰並存，踏入2023年，隨着香港調整防疫措施，基本實現與海外互聯互通，更有望實現與內地全面通關。同時，受RCEP（區域全面經濟夥伴協定）及本港進一步融入國家發展大局等利好因素影響，投資市場正站在後疫情時代發展的新起點。

周國昌建議，投資者適宜平衡市場利好與風險因素，並考慮自身的風險承受能力及投資目標，進行多元化的分散資產配置，例如透過投資多元資產基金，分散地區及資產風險，降低投資組合波幅；或考慮在投資組合加入不同種類貨幣單位類別，進行更多元化的資產配置，降低集中單一貨幣引伸的風險及波幅。

籲投資者投資多元資產 分散風險

而中銀香港提供的基金產品，最低投資金額為1000元（或等值），月供計劃的每月入場費則為500元。該行亦為不同客戶提供基金認購費減免優惠，以切合其投資需要。客戶對ESG基金的反應十分踴躍，截至去年底，該行ESG基金的資產值（AUM）按年錄得近1.3倍的升幅。

另方面，談及該行全方位邁向綠色金融發展，周國昌表示，中銀香港作為綠色商業銀行聯盟的基石成員，以推動灣區的綠色金融及可持續發展、支持香港氣候行動藍圖2050及國家雙碳目標為重點方針。該行聚焦服務國家「碳達峰、碳中和」目標，着力在綠色金融產品及服務上不斷創新。

除了基金產品以外，中銀香港去年積極推其他ESG理財產品，包括推出綠色保險、綠色存款、綠色貸款，並支持港府發行綠色零售債券，推出全港首個手機銀行買賣零售債券平台。未來，該行將會繼續從理財、儲蓄、投資、消費等維度創新綠色產品及服務，讓可持續理念融入客戶日常生活之中。

此外，為促進客戶及社區踐行綠色發展理念，邁向低碳綠色轉型，該行亦將與不同機構合作，加強在市場宣傳、投資者教育等方面的資源投放，以提升社會對可持續投資的關注度。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

可持續投資 綠色金融 中銀香港（02388） 港股 ESG 宏觀分析

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