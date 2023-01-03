世界盃射失12碼無礙吸金 英格蘭隊長資產增至破2億

英格蘭在今年世界盃8強不敵，錯失12碼梅開二度的隊長哈利簡尼賽後成為眾矢之的。雖然哈利簡尼未能在賽場帶領英格蘭再進一步，他個人去年卻是豐收，單計商業收入後資產達到2,200萬英鎊。

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英媒《太陽報》調查發現，效力北倫敦球會熱刺（Tottenham Hotspurs）的英格蘭隊長哈利簡尼（Harry Kane）在2022年時，從贊助商﹑肖像權及物業投資中獲取2,200萬英鎊（約2.06億港元）收入。

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處理哈利簡尼肖像權及贊助事務的公司HK28於2022年時，資產來到史上新高，達超過900萬英鎊（約8,467萬港元）。哈利簡尼的物業投資公司增值430萬英鎊（約4,046萬港元），總值達1,310萬英鎊（約1.23億港元）。

哈利簡尼的薪金雖然不如其他球會的大牌球星令人「瞠目結舌」，但亦有20萬英鎊周薪（約188萬港元）。即使哈利簡尼在世界盃無法協助英格蘭再創佳績，但2022年絕對是他荷包豐收一年。

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責任編輯：吳漢培