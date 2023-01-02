【港元定存】東亞搶頭炮推半年港元定存享4.9厘息 2023年吸存戰兩大新趨勢

▲ 港銀爭搶頭炮調整港元定存息。

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踏入2023年，謹祝食息族定期存款財息跑贏通脹。元旦伊始，工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）於元旦日減港元定期存款息，延續去年底掀起的減息浪，把4厘息下架。昨天（1月1日）富融下調3個月年息0.25厘、新息率至3.75厘，半年及1年年息削低0.28厘，齊報3.8厘。該行於過去一個月已3度降息。食息族另須注意不少港銀的超高息已於上周六（去年12月31日）到期，市料長假後復市，存息將隨拆息走低而易跌難大升，除非是帶有綑綁式服務等較多附帶條件的計劃，特惠息可獲提高；否則存息趨跌。

檢視跨年的市況，暫有3行已更新2023年的港元定存息率，除了富融外，東亞 （00023） 預告將於明天（3日）推3個月年息4.6厘，半年及1年年息齊享最4.9厘；集友則順延7天年息享6厘至3月底。

至於滙豐（HSBC）卻勁加1個月港元定存年息，從原本的5厘倍增至10厘，但其玩法較另類，屬於股票交易獎勵計劃，指定理財戶須先參加旗下「交易薈」，在「投資全速易」App每月至少完成1項股票買賣交易，可涵蓋港股、A股及美股，但不包括新股IPO及月供計劃；再開立定存才獲額外獎賞，存款門檻為1萬元。

滙豐於2020年推「交易薈」，按照交易額而定經紀佣金及定存息率，若大戶的交易等級達最高的6級，每月交易金額達4000萬元，網站表列的存款上限為400萬元，以1個月享年息10厘計，料賺取逾3.3萬元利息，較之前倍增。

港銀劈息愈劈愈狠

展望新一年的定存戰，市料有兩大新趨勢，（1）劈息絕不手軟：舉存息素來勁玩過山車的大新 （02356） 為例，在過去兩周先後撤5厘及3厘息，上周更一減再減，連1厘息也不保。單以1年存期計，上月19日大新1年期最高息曾加至5.1厘而問鼎榜首；可惜，不足半個月已累劈4.195厘，至僅得0.905厘。如以入場費為20萬元計，本來食息族全期穩袋10200元利息，減息0.905厘後，只收息1810元，變相少袋8390元利息。

（2）享優惠條件「明鬆暗緊」：即使中小行沒減息，但收緊高息要求，如富邦最近降低3個月、半年及1年期港元定存的入場費，由100萬元降至20萬元；卻更改對「新錢」的定義，須合資格新資金較複雜的條款。

另反映銀行資金成本的3個月拆息於去年尾失守5厘，收報4.99厘。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，首季3個月拆息料為5.6厘、 第2季及第3季齊為5.8厘，以及第4季的5.9厘。而對港滙預測，3個月內料為7.82，未來6至12個月預測為7.8。

花旗料今年香港GDP增2.8%

廖嘉豪又預期，2023年本港的CPI預測為2.8%；而GDP增長率則由去年的負數，轉至今年的經濟恢復正增長2.8%。

廖嘉豪補充，預期今年聯儲局仍加3次息，累加1厘，包括2月1日或加息50點子，3月和5月再分別加25點子，利率最終水平可能達5.25厘到5.5厘。

廖嘉豪又引述，花旗首席投資官預計，儘管美國的通脹數據較低，但聯儲局將維持高利率，直到今年中，當經濟衰退情況明顯，屆時儲局將開始大幅降息，以防止經濟更深度衰退。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪