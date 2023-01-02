  • 19°C
香港時間 : 2023102日 (週一) 19:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】東亞搶頭炮推半年港元定存享4.9厘息 2023年吸存戰兩大新趨勢

18:32 2023/01/02

分享：

分享：

港銀爭搶頭炮調整港元定存息。

    點擊圖片放大

踏入2023年，謹祝食息族定期存款財息跑贏通脹。元旦伊始，工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）於元旦日減港元定期存款息，延續去年底掀起的減息浪，把4厘息下架。昨天（1月1日）富融下調3個月年息0.25厘、新息率至3.75厘，半年及1年年息削低0.28厘，齊報3.8厘。該行於過去一個月已3度降息。食息族另須注意不少港銀的超高息已於上周六（去年12月31日）到期，市料長假後復市，存息將隨拆息走低而易跌難大升，除非是帶有綑綁式服務等較多附帶條件的計劃，特惠息可獲提高；否則存息趨跌。

檢視跨年的市況，暫有3行已更新2023年的港元定存息率，除了富融外，東亞 （00023） 預告將於明天（3日）推3個月年息4.6厘，半年及1年年息齊享最4.9厘；集友則順延7天年息享6厘至3月底。

至於滙豐（HSBC）卻勁加1個月港元定存年息，從原本的5厘倍增至10厘，但其玩法較另類，屬於股票交易獎勵計劃，指定理財戶須先參加旗下「交易薈」，在「投資全速易」App每月至少完成1項股票買賣交易，可涵蓋港股、A股及美股，但不包括新股IPO及月供計劃；再開立定存才獲額外獎賞，存款門檻為1萬元。

滙豐於2020年推「交易薈」，按照交易額而定經紀佣金及定存息率，若大戶的交易等級達最高的6級，每月交易金額達4000萬元，網站表列的存款上限為400萬元，以1個月享年息10厘計，料賺取逾3.3萬元利息，較之前倍增。

港銀劈息愈劈愈狠

展望新一年的定存戰，市料有兩大新趨勢，（1）劈息絕不手軟：舉存息素來勁玩過山車的大新 （02356） 為例，在過去兩周先後撤5厘及3厘息，上周更一減再減，連1厘息也不保。單以1年存期計，上月19日大新1年期最高息曾加至5.1厘而問鼎榜首；可惜，不足半個月已累劈4.195厘，至僅得0.905厘。如以入場費為20萬元計，本來食息族全期穩袋10200元利息，減息0.905厘後，只收息1810元，變相少袋8390元利息。

（2）享優惠條件「明鬆暗緊」：即使中小行沒減息，但收緊高息要求，如富邦最近降低3個月、半年及1年期港元定存的入場費，由100萬元降至20萬元；卻更改對「新錢」的定義，須合資格新資金較複雜的條款。

另反映銀行資金成本的3個月拆息於去年尾失守5厘，收報4.99厘。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，首季3個月拆息料為5.6厘、 第2季及第3季齊為5.8厘，以及第4季的5.9厘。而對港滙預測，3個月內料為7.82，未來6至12個月預測為7.8。

花旗料今年香港GDP增2.8%

廖嘉豪又預期，2023年本港的CPI預測為2.8%；而GDP增長率則由去年的負數，轉至今年的經濟恢復正增長2.8%。

廖嘉豪補充，預期今年聯儲局仍加3次息，累加1厘，包括2月1日或加息50點子，3月和5月再分別加25點子，利率最終水平可能達5.25厘到5.5厘。

廖嘉豪又引述，花旗首席投資官預計，儘管美國的通脹數據較低，但聯儲局將維持高利率，直到今年中，當經濟衰退情況明顯，屆時儲局將開始大幅降息，以防止經濟更深度衰退。

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】集友7天年息6厘　加時到3月底

【iBond】專家促沽iBond轉投定存博更高息 長揸綠債

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

港元 GDP 花旗銀行 宏觀分析 東亞銀行（00023） 富融銀行 虛擬銀行 港元定期存款 定期存款

上一篇文章

【ESG】中銀香港擬推收益型ESG基金 派息約6厘

下一篇文章

【ChatGPT之後】Ellie AI模擬用戶撰寫習慣　自動回覆Email
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】集友7天年息6厘　加時到3月底
【港元定存】集友7天年息6厘　加時到3月底
【港元定存】3個月港元定存息最高8.8厘 超高息陸續下架
【港元定存】3個月港元定存息最高8.8厘 超高息陸續下架
【iBond】專家促沽iBond轉投定存博更高息 長揸綠債
【iBond】專家促沽iBond轉投定存博更高息 長揸綠債
【食品科技】「懸浮生長魚細胞」技術　量產培植魚肉
【食品科技】「懸浮生長魚細胞」技術　量產培植魚肉
【Tesla另類用途】荷蘭改裝車企Derks　打造「靈車版」Tesla Model 3
【Tesla另類用途】荷蘭改裝車企Derks　打造「靈車版」Tesla Model 3
【港元定存】港元3個月定存南商5.1厘　超高息快絕迹倒數7天
【港元定存】港元3個月定存南商5.1厘　超高息快絕迹倒數7天
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款