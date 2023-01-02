  • 19°C
香港時間 : 2023102日 (週一) 19:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

去年逾4.5萬人乘橡皮艇偷渡赴英 按年增6成創新高

環球社會熱點 18:17 2023/01/02

分享：

分享：

英國去年有大量難民經過英吉利海峽偷渡至英國，造成嚴重邊境問題。據報去年一共有逾4.5萬人乘坐橡皮艇偷渡至英國，人數一年內大增6成，創有記錄以來新高。但用作偷渡抵達的橡皮艇數目僅錄得輕微上升，分析指顯示蛇頭正利用愈來愈大隻的橡皮艇，明年每艘橡皮艇平均搭載的人數將升28人。

英法簽署新難民協議 加強堵截偷渡者 【下一頁】

英國政府元旦公布數據，2022年間一共有逾4.57萬人，乘搭橡皮艇經過英吉利海峽偷渡至英國，較2021年的約2.85萬大增1.7萬人，增幅逾6成。數據亦顯示，去年一共有1,104艘橡皮艇抵達英國，較2021年的1,034艘僅輕微增加70艘。

英媒《天空新聞網》指，2020年時平均每艘橡皮艇搭載13名難民，2021年時已升至28人，人數更在去年進一步增加至41，下半年時更高達45人。在去年44%的日子，即159日中都有難民嘗試偷渡。

不法分子用TikTok宣傳「夏季優惠」 偷渡英國僅需1.4萬 【下一頁】

受疫情影響，近年利用渡輪偷渡至英國的人數有所減少，利用橡皮艇的人數則出現激增。與2018年時僅得299人乘搭小艇抵達，現時人數已增近153倍。申請庇護的整體數目在過去數年間亦有增加，政府發言人承認，全球難民危機（global migration crisis）為英國庇護系統帶來前所未見的壓力。

但聯合國難民署（UNHCR）數據顯示，2022年最少有逾15.4萬人透過陸路等方式，抵達歐洲，人數遠多於抵達英國人士。UNHCR亦預料，過程中最少有近2,000人死亡或失蹤。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英外賣店本月提供免費Pizza 助民眾應對生活危機
今日
英外賣店本月提供免費Pizza 助民眾應對生活危機
近4成英成年人財政緊張 頂唔住每月開支多188元
今日
近4成英成年人財政緊張 頂唔住每月開支多188元
IMF警告今年全球經濟更困難 三大經濟體增長續疲弱
今日
IMF警告今年全球經濟更困難 三大經濟體增長續疲弱
英國樓價今年升2.8% 十大地區升幅最強勁（附排名）
2022/12/31
英國樓價今年升2.8% 十大地區升幅最強勁（附排名）
英醫療中心發錯聖誕訊息 病人突變「患癌」瀕死
2022/12/30
英醫療中心發錯聖誕訊息 病人突變「患癌」瀕死

你可能感興趣

英外賣店本月提供免費Pizza 助民眾應對生活危機
今日 16:11
英外賣店本月提供免費Pizza 助民眾應對生活危機
近4成英成年人財政緊張 頂唔住每月開支多188元
今日 14:21
近4成英成年人財政緊張 頂唔住每月開支多188元
IMF警告今年全球經濟更困難 三大經濟體增長續疲弱
今日 10:47
IMF警告今年全球經濟更困難 三大經濟體增長續疲弱
內政 外交 網絡熱話 英國 非法入境 英吉利海峽 歐洲 聯合國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月02日 時間19:00）

下一篇文章

揸Tesla要一日停6次車叉電 美司機抱怨貴過入油
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月02日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月02日 時間19:00）
流感新冠夾擊英醫院 急症室病人等99個鐘先有床位
流感新冠夾擊英醫院 急症室病人等99個鐘先有床位
【烏克蘭戰爭】北約冀西方長期軍援 俄軍連3日轟炸（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】北約冀西方長期軍援 俄軍連3日轟炸（不斷更新）
教宗方濟各：本篤十六世是羅馬教廷的禮物
教宗方濟各：本篤十六世是羅馬教廷的禮物
加拿大今年起禁外國人置業 有部分物業例外（第二版）
加拿大今年起禁外國人置業 有部分物業例外（第二版）
控梅根欺凌前王室職員獲授勛 查理斯反擊哈里夫婦？
控梅根欺凌前王室職員獲授勛 查理斯反擊哈里夫婦？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款