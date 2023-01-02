去年逾4.5萬人乘橡皮艇偷渡赴英 按年增6成創新高

英國去年有大量難民經過英吉利海峽偷渡至英國，造成嚴重邊境問題。據報去年一共有逾4.5萬人乘坐橡皮艇偷渡至英國，人數一年內大增6成，創有記錄以來新高。但用作偷渡抵達的橡皮艇數目僅錄得輕微上升，分析指顯示蛇頭正利用愈來愈大隻的橡皮艇，明年每艘橡皮艇平均搭載的人數將升28人。

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英國政府元旦公布數據，2022年間一共有逾4.57萬人，乘搭橡皮艇經過英吉利海峽偷渡至英國，較2021年的約2.85萬大增1.7萬人，增幅逾6成。數據亦顯示，去年一共有1,104艘橡皮艇抵達英國，較2021年的1,034艘僅輕微增加70艘。

英媒《天空新聞網》指，2020年時平均每艘橡皮艇搭載13名難民，2021年時已升至28人，人數更在去年進一步增加至41，下半年時更高達45人。在去年44%的日子，即159日中都有難民嘗試偷渡。

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受疫情影響，近年利用渡輪偷渡至英國的人數有所減少，利用橡皮艇的人數則出現激增。與2018年時僅得299人乘搭小艇抵達，現時人數已增近153倍。申請庇護的整體數目在過去數年間亦有增加，政府發言人承認，全球難民危機（global migration crisis）為英國庇護系統帶來前所未見的壓力。

但聯合國難民署（UNHCR）數據顯示，2022年最少有逾15.4萬人透過陸路等方式，抵達歐洲，人數遠多於抵達英國人士。UNHCR亦預料，過程中最少有近2,000人死亡或失蹤。

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責任編輯：李俊儀