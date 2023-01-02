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【券商點睇】進口遊戲版號豐收 料騰訊遊戲產品週期走出低谷

股樓投資 17:30 2023/01/02

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天風證券表示，基於對騰訊控股（00700）最新的業務預測以及投資組合公允價值，將目標價上調至440港元，維持其「買入」評級。該行指，國家新聞出版總署於12月28日下發84款國產網絡遊戲版號和44款進口遊戲版號，公司遊戲迎版號豐收，獲多款重量級遊戲版號，遊戲供給改善可期。



【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

 

該行展望2023至2024年，認為騰訊遊戲產品週期正逐步走出低谷，在版號獲取改善下，供給彈性有望加速釋放。而廣告業務依托視頻號變現，亦有望持續獲取份額，重點關注直播電商生態建設。金融業務則隨著宏觀消費逐步恢復，關注金控牌照進展。企業服務方面，在渡過戰略調整期後，SaaS產品逐步變現有望推動增長恢復。

 


【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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該行亦預計，公司收入增速與利潤率中樞回升逐步共振，將推動利潤彈性恢復。另外，在公司社交流量以及核心業務層競爭格局穩固下，降本增效成果明顯，該行認為其中期基本面有扎實的基礎去恢復高增長。

 

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 目標價 買入 SaaS 遊戲 騰訊控股（00700）

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