揸Tesla要一日停6次車叉電 美司機抱怨貴過入油

部分司機考慮到環保及入汽油成本高等因素，今年轉為駕駛Tesla電動車。不過美國有年輕司機於網上分享租用Tesla電動車的經歷，就抱怨暴風雪影響下一日要停6次車充電，充電費用貴過入油。

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Xaviar Stavenson與家中姐妹Alice在網上分享，他們早前向租車公司Hertz租用一輛Tesla電動車，計劃由佛羅里達州奧蘭多（Orlando）駛至堪薩斯州威奇托（Wichita）。

他們早知道Tesla電動車隔一段時間就要充電，但從未想過暴風雪天氣影響下，電池消耗速度遠遠快過充電所需時間。

Xaviar表示出發時，他們最少可行駛兩個半小時才停下來充電。但其後每相隔一個半小時就要停下來，接下來甚至每隔一小時就要停下來，令兩人大感費時失事。

Hertz的網站指，租用Tesla電動車的開支通常低於汽油車。不過Xaviar質疑上述説法，指他們旅程期間一日要停6次車充電，每次充電成本介乎25至30美元，貴過入油很多。

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兩人曾為充電問題致電Hertz查詢，而該公司職員也透露當日接獲大量有關Tesla的投訴電話。

Hertz發言人表示，公司並未發現客戶就他們租用電動車電池問題的查詢顯著增加。但公司强調電池續航能力因汽車製造商而異，也可能受天氣和駕駛條件等多種因素影響。

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責任編輯：鄭錦玲