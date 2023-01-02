【大行報告】瑞銀：看好中資電訊板塊 首選中國電信及中國移動

瑞銀表示，隨著企業業務收入及利潤貢獻持續增加，電訊公司正轉變為數字經濟孵化器，資本支出更具靈活性，資本回報率可能提高。該行強調會繼續看好內地電訊板塊，其中首選中國電信（00728）及中國移動（00941），並予中國電信「買入」評級，目標價4.6元。

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該行引述工信部數據，指11月份電信行業服務收入同比增長7.2%，增速較10月份加快，但移動及固網數據收入表現仍然疲軟，語音收入則復甦，部分原因是人們重返辦公室所致。另外 該行預計，行業趨勢或會在未來幾個月逆轉，可能對電訊商的新業務發展構成限制，但料其影響可控。

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瑞銀亦指出，三大電訊商都有望實現2022年全年盈利增長指引。截至2022年11月，內地建成5G基站達86.2萬個，較2021年全年建成70.7萬個多，該行預計在低頻段部署下，未來5G資本支出將呈下降趨勢。



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撰文：鄭昊彤