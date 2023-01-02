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【環球經濟】IMF總裁：三分一世界經濟體恐陷衰退 中國疫情增長放緩或會波及全球經濟

環球政經 17:13 2023/01/02

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國際貨幣基金組織（IMF）總裁Kristalina Georgieva周日（1日）受訪時表示因中國、美國以及歐洲，三大經濟體的經濟增長同時放緩，今年的全球經濟將比去年更加艱難，有三分一的世界經濟體恐將陷衰退，即使今年未有陷入衰退的國家，亦將「感覺是經濟衰退」。 

對於中國疫情，Georgieva料中國放寬防疫政策後，未來數月會出現「叢林大火」般的病例，將會波及全球經濟，對中國以及全球的經濟帶來負面影響。


【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

Georgieva表示，美國最後或可能避免經濟衰退，惟若當地勞工市場過於強勁，美國聯儲局保持高利率更長時間，以壓通脹。歐洲經濟方面，Georgieva指出，因俄烏戰爭受到嚴重打擊，看起來更加暗淡，料近一半的歐盟國家將處於衰退之中。

【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁

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此外，從業人員指數繼續下降。受疫情短期影響，製造業企業員工到崗率明顯不足。從業人員指數降至44.8%，比上月低2.6個百分點，拖累本月製造業PMI約0.5個百分點；反映勞動力供應不足的企業比重高於上月6.5個百分點。

 

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

 

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撰文：何珊如

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疫情 國際貨幣基金組織 經濟衰退 通脹 中國

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