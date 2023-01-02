【零售復甦】一田預計今年將開設2至3間新分店 期望今年營業額較往年增長5至8% 新推賀年福袋低至88元有交易

一田百貨於1月1日舉行「一田元旦日福袋祭開幕式典」，並進行扑清酒及椿年糕儀式，祝願新一年百業興旺，蒸蒸日上。一田百貨行政總裁黃思麗表示，迎接2023年，一田部分分店將進行優化工程，亦會有2-3間新分店陸續開業，期望為顧客帶來更進一步的現代日式生活百貨體驗。

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一田百貨行政總裁黃思麗致辭時表示，隨著防疫措施陸續放寬，加上通關在即，對香港整體的零售業務感到樂觀，期望今年一田的營業額比往年有5-8%增長。展望2023年，除了優化工程及業務擴張外，一田將繼續著力推動專業化管理、數碼化及可持續發展等範疇，為一田未來發展作出更具策略性的規劃。迎接一系列的利好條件。

此外，為了迎接新一年，一田推出一系列賀年福袋，涵蓋潮流服飾、廚具好物、日本直送海鮮精肉零食等，低至15折發售，最抵價88元就可以購入，當中包括日本和風滋味海鮮精肉福袋，只需488元就可以嘆盡日本直送和牛火鍋片、和牛漢堡、黑豚肉、松葉蟹柳等。

滋味零食10件福袋包括味道輕怡的金澤忌廉芝士味蛋糕、香脆可口的OKABE脆蟹小食等，平均每件10元，率先為兔年辦好年貨。

Disney福袋更帶來反斗車王或史迪仔圖案風褸，配上15L磨砂防水袋及毛巾，15折188元便可以為小朋友添置農曆新年新裝。

每個福袋亦特別掛上「福氣御守」，向顧客送上滿滿祝福。一田在活動上亦向現場顧客大送福袋，氣氛熱烈高漲。

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責任編輯：嚴浩文