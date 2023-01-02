【ChatGPT之後】Ellie AI模擬用戶撰寫習慣　自動回覆Email

近日風靡全球的聊天機械人ChatGPT採用互動式的對話模型，不僅被外界認定是目前大型語言模型的頂流，還重塑了大眾對未來工作場景以及AI發展潛力的想像。有關於ChatGPT、繪圖技術DALL-E 2等AI應用的討論愈來愈多，上月更有另一款與ChatGPT「師出同門」，以OpenAI模型打造的的機械人「Ellie AI」，能夠模仿用戶撰寫email的口吻，自動回覆email。

儘管ChatGPT產出的回覆尚有未夠精準之處，該資料庫亦只是更新到2021年，不過仍讓大眾躍躍欲試。ChatGPT 可以進行多類型對話任務，包括情感分析、關係推斷和情境建模，在2022年11月發布了約一星期，已有逾百萬用戶湧入試用。

在上月中發布的機械人「Ellie AI」與ChatGPT一樣，同為OpenAI開發的語言模型打造，不過就並非用作聊天，而是專門為用戶自動撰寫信件，不論是由完全空白的信件開始撰寫，還是寫到一半，期望讓Ellie AI擴增字句也可。惟目前僅有Google擴充軟件可使用，還未正式上線。

Ellie AI創辦人James Ivings近日透過在Twitter上分享邀請碼的方式予公眾試用，據外電報道，不到兩天時間，已有500人領取邀請碼。其後Ellie AI也推出一年20美元（約156港元）的早鳥收費方案。

在操作方面，Ellie AI設有5大選項，包括讓用戶從「尊重、隨意、憤怒」共3種形容詞選擇其中一個，再從「有趣、不有趣」二擇其一，進而產出合適回覆信件的口吻。

▲ （Ellie AI圖片）

該機械人甚至可以學習用戶平日的回覆習慣，以更自然地的方式表達。除了產出一般正式的工作信件之外，用戶選擇有趣的選項時，可能運用一些#Hashtag以較輕鬆，開玩笑的語集回覆。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：