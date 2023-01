特朗普搞除夕夜派對 獨缺兩人身影

美國前總統特朗普近來頻頻成為「焦點」,但他無損心情,照搞除夕派對。雖然出席派對的名人不少,唯獨缺少兩個人的身影—大仔小特朗普與大女伊萬卡。特朗普亦大談俄烏戰爭,希望戰事能及早完結。

特朗普遭美眾議院披露報稅表 批民主黨將一切武器化 【下一頁】

特朗普(Donald Trump)於上周六(2022年12月31日)在佛羅里達州的海湖莊園(Mar-a-Lago)寓所,舉辦2022年除夕派對。參加人數多達數百人,包括前朱利亞尼(Rudy Giuliani)及次子埃里克(Eric Trump)夫婦等。

然而,當地媒體報稱,整晚不見小特朗普(Donald Trump Jr)及伊萬卡(Ivanka Trump)現身。二人作為特朗普主要政壇支持者之一,在父親宣布角逐2024年總統後,卻是似乎漸行漸遠。

伊萬卡與小特朗普同樣缺席特朗普去年11月﹑中期選舉後的參選發布會。伊萬卡其時宣稱,不出席發布會因為不希望參與政治,選擇重新投放時間在家庭及私人生活。

【國會暴動】美眾院調查最終報告出爐 控特朗普涉圖謀顛覆民主 【下一頁】

不過,特朗普心情似乎亦不受一雙子女缺席影響,繼續在派對上就時政發表意見。他指美國現時需要強大的邊境,亦要解決經濟問題,直言通脹正在摧毀美國。特朗普亦談及俄烏戰爭,指現時不斷聽聞核武消息,希望戰爭能儘快完結。

Trump makes his entrance at the MAL New Year’s Eve Party. pic.twitter.com/EJSzKAlKoD