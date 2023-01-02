特朗普搞除夕夜派對 獨缺兩人身影

美國前總統特朗普近來頻頻成為「焦點」，但他無損心情，照搞除夕派對。雖然出席派對的名人不少，唯獨缺少兩個人的身影—大仔小特朗普與大女伊萬卡。特朗普亦大談俄烏戰爭，希望戰事能及早完結。

特朗普遭美眾議院披露報稅表 批民主黨將一切武器化 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）於上周六（2022年12月31日）在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）寓所，舉辦2022年除夕派對。參加人數多達數百人，包括前朱利亞尼（Rudy Giuliani）及次子埃里克（Eric Trump）夫婦等。

然而，當地媒體報稱，整晚不見小特朗普（Donald Trump Jr）及伊萬卡（Ivanka Trump）現身。二人作為特朗普主要政壇支持者之一，在父親宣布角逐2024年總統後，卻是似乎漸行漸遠。

伊萬卡與小特朗普同樣缺席特朗普去年11月﹑中期選舉後的參選發布會。伊萬卡其時宣稱，不出席發布會因為不希望參與政治，選擇重新投放時間在家庭及私人生活。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【國會暴動】美眾院調查最終報告出爐 控特朗普涉圖謀顛覆民主 【下一頁】

不過，特朗普心情似乎亦不受一雙子女缺席影響，繼續在派對上就時政發表意見。他指美國現時需要強大的邊境，亦要解決經濟問題，直言通脹正在摧毀美國。特朗普亦談及俄烏戰爭，指現時不斷聽聞核武消息，希望戰爭能儘快完結。

Trump makes his entrance at the MAL New Year’s Eve Party. pic.twitter.com/EJSzKAlKoD — Ron Filipkowski 🇺🇦 (@RonFilipkowski) January 1, 2023

同時，特朗普亦對2023年競選活動充滿信心，指民調結果十分「出色」。他更坦言，認為現在很多狀況是不必要出現，情況令人不忍直視。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培