【中國經濟】國家統計局：經濟景氣水平回落 12月官方製造業PMI跌至47%

國家統計局公布，中國2022年12月官方製造業採購經理指數（PMI）降至47%，比上月回落1.0個百分點，略低於市場預期的48%。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，中國經濟景氣水平總體有所回落。不過調查中多數企業認為，後期市場走勢隨著疫情形勢逐步好轉，將有望回暖。







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內地製造業產需兩端均有所下降，主要因疫情影響到企業產需、人員到崗、以及物流配送。在12月調查的製造業企業中，反映受疫情影響較大的企業比重為56.3%，比上個月高15.5個百分點；生產指數和新訂單指數分別為44.6%和43.9%，亦低於上月3.2和2.5個百分點，製造業生產活動繼續放緩，產品訂貨量有所下降。同時有調查企業表示受疫情影響，供應商配送時間指數降至40.1%，配送時間在物流運輸人力不足下被延長。



價格指數同時有所回升，其中主要原材料購進價格指數為51.6%，比上月高0.9個百分點，同時製造業原材料採購價格總體水平有所上漲。出廠價格指數為49.0%，亦比上月高1.6個百分點，產品出廠價格總體水平降幅收窄。另外12月不同行業價格走勢差異明顯，其中農副食品加工、石油煤炭及其他燃料加工等行業兩個價格指數均低於45%，企業原材料採購及產品銷售價格比上月亦有下降；至於黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等，行業兩個價格指數均位於55.0%以上高位，價格上漲明顯。





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此外，從業人員指數繼續下降。受疫情短期影響，製造業企業員工到崗率明顯不足。從業人員指數降至44.8%，比上月低2.6個百分點，拖累本月製造業PMI約0.5個百分點；反映勞動力供應不足的企業比重高於上月6.5個百分點。

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撰文：鄭昊彤