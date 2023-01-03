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【美股期貨】美債息跌穿3.8厘關　道指期貨升338點　納指期貨升近1.3%（不斷更新）

股市 17:59 2023/01/03

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美股期貨周二於亞洲時段向好，其中道指期貨升338點，納指期貨升140點或近1.3%。美國今日將會公布12月製造業PMI終值、11月建築開支。

美滙指數反彈，升近0.8%，暫報104.61。

美債息顯著回落，下跌超過8個基點，跌穿3.8厘關，暫報3.75厘。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【12：15】道指期貨升39點，報33324點，標指期貨升4點，報3865點，納指期貨升7點或近0.1%，報11030點。

【11：06】【馬斯克旗下】SpaceX據報新一輪融資籌7.5億美元　最新估值升至1370億美元

【10：39】【芯片大戰】韓國擬擴大芯片行業稅務優惠　料減免達3.65萬億韓圜稅收

【09：55】【TSM】台積電今年資本支出或接近400億美元　再創新高

【08：36】【沽注一擲原型】Michael Burry強調美國處於衰退之中　兩原因令通脹再度抬頭

【08：05】【TSLA】Tesla第四季交付量創紀錄惟仍遜預期　全年增長未達50%目標

 

===以下為1月2日（周一）收市===

歐美及亞洲多個主要市場以1月2日為2023年元旦日假期，例如美股期貨、英國股市亦休市，但仍有法國、德國等地方開市，法國股市升1.9%，收報6594點，德國股市升1.1%，收報14069點。

法國12月製造業PMI終值報49.2，高於初值；德國12月製造業PMI終值報47.1，低於初值的47.4；歐洲12月製造業PMI終值報47.8，符預期。

滙市亦有交易，圓滙報130.74，升0.3%，歐元報1.0661，跌0.4%。

即市走勢︰

【20：31】【全球經濟】IMF料中國經濟面臨艱難一年　全球三分一地區或陷經濟衰退

【17：00】法國12月製造業PMI終值報49.2，高於初值；德國12月製造業PMI終值報47.1，低於初值的47.4；歐洲12月製造業PMI終值報47.8，符預期。

【12：00】【2023展望】富達繆子美：港股反彈力度強　「亞洲投資者已搭上這班車，但歐美仍觀望」

【10：24】【2023展望】宏利陳致洲：中港股市首季料走勢波動　內地確診人數上升或短暫窒礙供應鏈

【08：02】【美國加息】2023美國收水　為何聯儲局隔夜逆回購操作　會破紀錄？

記者：譚志偉

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