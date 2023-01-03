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【美股期貨】德法股市首日齊升　日圓續揚（不斷更新）

股市 04:12 2023/01/03

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歐美及亞洲多個主要市場以1月2日為2023年元旦日假期，例如美股期貨、英國股市亦休市，但仍有法國、德國等地方開市，法國股市升1.9%，收報6594點，德國股市升1.1%，收報14069點。

法國12月製造業PMI終值報49.2，高於初值；德國12月製造業PMI終值報47.1，低於初值的47.4；歐洲12月製造業PMI終值報47.8，符預期。

滙市亦有交易，圓滙報130.74，升0.3%，歐元報1.0661，跌0.4%。

即市走勢︰

【20：31】【全球經濟】IMF料中國經濟面臨艱難一年　全球三分一地區或陷經濟衰退

【17：00】法國12月製造業PMI終值報49.2，高於初值；德國12月製造業PMI終值報47.1，低於初值的47.4；歐洲12月製造業PMI終值報47.8，符預期。

【12：00】【2023展望】富達繆子美：港股反彈力度強　「亞洲投資者已搭上這班車，但歐美仍觀望」

【10：24】【2023展望】宏利陳致洲：中港股市首季料走勢波動　內地確診人數上升或短暫窒礙供應鏈

【08：02】【美國加息】2023美國收水　為何聯儲局隔夜逆回購操作　會破紀錄？

記者：譚志偉

美股 貨幣政策 外滙 期貨 經濟數據表現 英國 元旦 德國 法國 亞洲
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