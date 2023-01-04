【美股收市】Tesla瀉逾12%　蘋果跌穿2萬億美元市值　道指喘定　納指跌0.8%

踏入2023年，美股首個交易日先升後跌，特斯拉（美：TSLA）和蘋果（美：AAPL）捱沽，拖累市況表現，尾市跌幅收窄。道指曾挫296點，收市僅跌10點，報33136點；標指跌15點，報3824點；納指跌79點或0.76%，報10386點。蘋果股價跌3.74%，收報125.07美元，市值跌破2萬億美元。

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美滙指數罕有與金價齊大升，聯儲局、聯邦存款保險公司和貨幣監理署周二詳細列出對這資產類別的擔憂。官員們在一份聲明中表示，重要的是不允許不可控風險進入銀行體系。美滙指數升1.1%，收報104.67，現貨金價升0.9%，收報1839.48美元。

美國本周將公布一系列經濟數據，聯儲局亦將公布上月會議紀錄 ； 前紐約聯儲銀行總裁達德利（William Dudley）認為，美國經濟很可能陷入衰退，但衰退程度不會十分嚴重。

美國12月製造業PMI終值46.2 符預期、11月建築開支按月跌0.2%，跌幅少過市場預期0.4%。

特斯拉去年末季電動車付運量差過預期，股價一度插15.1%，收市仍挫12.2%。花旗認為，特斯拉2022年第四季度交付數據，相比市場預期談不上讓人感到震驚，但在特斯拉對現有車型大幅擴大產能之際，遜於預期可能會讓外界對短期宏觀形勢、市場競爭的擔憂情緒雪上加霜。

中概股急升，納斯達克中國金龍指數升3.8%。憂中國石油需求放慢，紐約期油倒跌4.2%，收報76.93美元；布蘭特期油挫4.4%，收報82.1美元。

日圓延續去年底升勢，新一年開局繼續走強，兌每美元曾觸及130關，高見129.82，創去年6月以來新高；每百日圓兌港元亦一度重上「6算」水平，高見6.0145。市場預期日本或會在年內結束負利率，甚至改變政策，令日圓有進一步上升空間。

即市走勢︰

【01：27】彭博數據顯示，太平洋投資管理公司/品浩（PIMCO）旗下ETF業務（PIMCO和安聯品牌總共超過20隻ETF），在2022年被投資者贖回將近36億美元，創該公司歷史上最大規模年度資金外流。

【01：10】彭博社消息，調查結果顯示OPEC 12月石油產量達到2914萬桶/日，成員國尼日利亞打擊石油盜竊活動、使得該國產量達到135萬桶/日的八個月新高。

【00：56】特斯拉跌幅擴大至超過14%，最低觸及105.61美元，拖累納指跌幅擴大至1.3%，特斯拉四季度車輛交付遜於市場預期，投資者擔心其車輛需求。

【00：43】富士康與英偉達構建合作夥伴關係，以便在英偉達Orin的基礎上生產自動駕駛汽車。

【00：31】歐股收市造好，德國DAX 30指數收漲0.8%，法國股指收漲0.4%，英國股指收漲1.4%。泛歐STOXX 600指數升1.2%。

【00：28】美、布兩油均跌逾3%，現分別報77.90美元和83.32美元。。

【00：28】特斯拉（美：TSLA）股價跌12%，創2022年4月以來最大即市跌幅，並刷新2020年8月以來盤中最低位至108.05美元。

【00：17】納指跌幅擴大至將近1.1%，成分股特斯拉（美：TSLA）目前跌超11.4%，Lucid集團跌6.9%，蘋果跌3.7%，芯片股拉姆研究和英偉達跌2.8%。

【23：58】高途（美：GOTU）漲幅擴大至22%，領漲中概在綫教育板塊；好未來（美：TAL）漲8.65%，有道（美：DAO）漲7.8%。

【23：48】中概股直播概念股漲幅居前，虎牙（美：HUYA）漲近13%，歡聚（美：YY）漲8.67%，摯文集團（美：MOMO）漲6.85%，微博（美：WB）漲6.43%，鬥魚（美：DOYU）漲3.2%。

【23：51】據市場消息，美國總統拜登和日本首相岸田文雄，預計最早將於本月13日在華盛頓舉行會談

【23：36】現貨黃金持續回落，向下觸及1830美元，較即市高位跌逾20美元，日內漲幅收窄至0.35%。

【22：11】【德國經濟】德國12月CPI按年升8.6%低過預期 央行籲勿將數據視作趨勢轉向

【18：18】【賈躍亭投資】法拉第未來：CES將展出FF91 現升近6%、去年高位累跌逾9成半

【16：30】【馬雲行蹤】馬雲時隔一年「臘八節」再次半公開露面 暗示或將回國？

【14：51】富士康鄭州廠房產能已回復九成 新春後的幾個月將迎來生產高峰

【13：40】Tesla大中華區總裁朱曉彤據報獲晉升 兼顧北美與歐洲銷售業務

【12：15】道指期貨升39點，報33324點，標指期貨升4點，報3865點，納指期貨升7點或近0.1%，報11030點。

【11：06】【馬斯克旗下】SpaceX據報新一輪融資籌7.5億美元 最新估值升至1370億美元

【10：39】【芯片大戰】韓國擬擴大芯片行業稅務優惠 料減免達3.65萬億韓圜稅收

【09：55】【TSM】台積電今年資本支出或接近400億美元 再創新高

【08：36】【沽注一擲原型】Michael Burry強調美國處於衰退之中 兩原因令通脹再度抬頭

【08：05】【TSLA】Tesla第四季交付量創紀錄惟仍遜預期 全年增長未達50%目標

===以下為1月2日（周一）收市===

歐美及亞洲多個主要市場以1月2日為2023年元旦日假期，例如美股期貨、英國股市亦休市，但仍有法國、德國等地方開市，法國股市升1.9%，收報6594點，德國股市升1.1%，收報14069點。

法國12月製造業PMI終值報49.2，高於初值；德國12月製造業PMI終值報47.1，低於初值的47.4；歐洲12月製造業PMI終值報47.8，符預期。

滙市亦有交易，圓滙報130.74，升0.3%，歐元報1.0661，跌0.4%。

即市走勢︰

【20：31】【全球經濟】IMF料中國經濟面臨艱難一年 全球三分一地區或陷經濟衰退

【17：00】法國12月製造業PMI終值報49.2，高於初值；德國12月製造業PMI終值報47.1，低於初值的47.4；歐洲12月製造業PMI終值報47.8，符預期。

【12：00】【2023展望】富達繆子美：港股反彈力度強 「亞洲投資者已搭上這班車，但歐美仍觀望」

【10：24】【2023展望】宏利陳致洲：中港股市首季料走勢波動 內地確診人數上升或短暫窒礙供應鏈

【08：02】【美國加息】2023美國收水 為何聯儲局隔夜逆回購操作 會破紀錄？

記者：譚志偉