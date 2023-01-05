【美股市況】美就業強勁憂息口壓力　美滙升穿105關　道指曾跌逾400點　納指跌1.1%（不斷更新）

俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動遠超預期，12月增加23.5萬人，遠高於預期的15萬人，加上首領失業救濟金人數遠低過預期，反映勞動力市場仍然保持強勁，勞動力緊張繼續加添息口壓力。美股周四受就業數據超預期影響，道指低開後跌勢擴大，曾跌逾400點，納指跌113點或1.1%。

芝商所（CME）數字顯示，市場預期2月加息0.25厘的機率，已由早前超過7成，回落至57.5%，加息0.5厘的機率則升至42.5%。

美滙指數亦由跌轉升，升0.8%，暫報105.12，升穿105關。

美國10年期債息再次突破3.7厘，升超過6個基點，暫報3.76厘。

即市走勢︰

【22：30】道指跌146點，納指跌0.7%。

【21：30】【美國失業救濟金人數】美國上周首次申領失業救濟人數回落至20.4萬 少過預期

【12：43】【芯片大戰】戴爾公司Dell據報計劃明年停用中國製芯片 另HP亦正評估將生產綫撤出中國

【12：34】道指期貨跌29點，報33387點，標指期貨跌2點，報3871點，納指期貨跌17點或0.2%，報10982點。

【11：51】【TSLA】Cathie Wood毋懼波動、連買Tesla 6日 累斥逾4億港元（附表）

【10：59】【TSLA】Tesla據報新春期間仍繼續升級生產綫 以滿足Model 3改款需要

【09：57】【AMZN】亞馬遜確認裁員逾1.8萬人 高於市場預期、創今輪科網裁員最高紀錄

【06：19】【美國加息】FOMC會議紀錄：無提過今年會減息

===以下為1月4日（周三）收市===

聯儲局上月議息紀錄顯示聯儲官員預計，將在一段時間內維持高利率，並預計在遏抑通脹取得更大進展前將維持加息，警告稱金融條件不合理的放鬆，會削弱儲局實現價格穩定的努力。會議紀錄公布後，道指逾200點升幅一度蒸發，美國2年期債息轉漲。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

本港時間今晨5時，道指升133點或0.4%，報33269點，此前最多曾升272點；納指升71點或0.69%，報10458點；標指升28點，報3852點。

美滙指數跌0.25%，報104.25；美債息先升後回，2年期債息觸及4.37厘，其後回落至4.357厘，10年期債息亦回順至3.68厘。

聯儲局公布上月議息紀錄，與會官員繼續預計，持續提高聯邦基金利率將是適當的。對於10月和11月美國通脹下降表示歡迎，但一致認為，需要有更多實質性的證據顯示遏抑通脹取得進展，才能對通脹持續下行抱有信心。

官員們對儲局過去一年，在轉向足夠限制性的貨幣政策立場方面取得重大進展。

與會者指出，物價壓力可能會比預期的更持久，如由於勞動力市場持續緊張的時間比預期的長。經濟活動前景的風險傾向于下行。風險來源包括：更持久的通脹可能導致政策更具限制性；在增長低迷的環境下，意外的負面衝擊可能使經濟陷入衰退；家庭和企業對前景的擔憂可能會抑制支出，從而降低總產出。

有「聯儲局綫人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos評論指，FOMC會議紀錄幾乎沒有討論官員們希望在2月份會議上加息多少，但官員們確實表達擔憂，即「毫無根據的金融環境寬鬆」可能會使儲局抗擊通脹複雜化。

加拿大蒙特利爾銀行分析師Ian Lyngen表示，聯儲局特別強調不會在2023年內開啟降息周期，原因在於擔心過早轉向寬鬆政策環境，將會令其抗擊通脹變得更加困擾。這反過來意味著，聯儲局本輪政策周期的利率峰值可能高於各界此前的預估。

【美國經濟數據】美國上周按揭申請宗數顯著放緩

美國公布12月ISM製造業指數下滑至48.4，低於市場預期的48.5，是連續第二個月萎縮，製造業指數、新訂單分項指數、產出分項指數均創2020年5月份以來新低。另方面，去年11月JOLTS職位空缺1045.8萬個，市場預期為1005萬個；前月為1033.4萬個。

憂慮全球經濟放緩，國際油價跌逾5%，紐約期油報72.84美元，收跌4.09美元或5.31%。布蘭特期油報77.84美元，下跌4.26美元或5.19%。

中概股升勢持續，納斯達克中國金龍指數初步收漲逾8%，當中阿里巴巴（美：BABA）升約13%，多隻新能源汽車股上揚。

即市走勢︰

【05：00】美國三大股指在「聯儲局會議紀錄發布日」收漲，納指初步收漲0.7%。中概股京東漲超14%，百度漲10%，網易漲8%，拼多多漲7%，特斯拉漲5%，小鵬汽車和阿里巴巴漲13%，但微軟則跌4.4%，谷歌A跌1%。

【05：00】中概股指數續升，納斯達克金龍指數初步收漲逾8%，2023年首兩個交易日累計漲幅擴大至近13%。

【03：35】紐約2月原油期貨收跌4.09美元，跌幅5.31%，報72.84美元。布蘭特3月原油期貨收跌4.26美元，跌幅5.19%，報77.84美元。

【03：07】美國2年期國債收益率轉漲，相比聯儲局公布上月議息紀錄前漲逾3個基點至4.38厘。

【02：57】紐約2月黃金期貨結算價收漲0.7%，報1859美元。

【01：29】美元兌日圓漲幅達1%，報132.324。

【01：03】彭博社消息， 瑞信發行藍籌債券，瑞士信貸在2023年初加入美國高評級債券的發行熱潮，該公司兩年期和五年期公司債可能會較可比美國國債收益率實現387.5個基點的溢價，意味發行利率約為8%，那將遠遠高於這家藍籌發行人5.39%的均值。

【00：48】據市場消息，蘋果被法國數據監管機構罰款800萬歐元。

【00：44】瑞士聯邦統計局宣布，2022年瑞士通脹率為2.8%，創下1993年後的新高。推升通脹率的主要原因是石油產品、天然氣、汽車和租金成本上漲。

【00：45】歐股收市上揚，法德股升逾2%；德股收市升2.16%，法股升2.35%，英股升0.36%，泛歐STOXX 600指數升1.19%

【00：37】納斯達克金龍中國指數漲超8%，成分股阿里巴巴ADR漲幅擴大至超過10%，天境生物漲27.9%領跑，金山雲和寶尊電商也至多漲行23.6%，達達、小鵬汽車、樂信、燃石醫學漲超16%，蔚來汽車（美：NIO）和京東漲約12%。

【23：52】油價受壓，紐約期油跌幅擴大至5%，現報73.25美元，布蘭特期油跌4.91%，現報78.30美元。

【23：21】小鵬汽車（美：XPEV）漲幅擴大至11%，領漲美股新能源車板塊；法拉第未來（美：FFIE）漲8%，蔚來汽車（美：NIO）漲6.8%，理想汽車（美：LI）漲5.5%，Lucid Group（美：LCID）漲5.2%，特斯拉（美：TSLA）漲2.4%。

【22：35】【儲局官員】卡什卡利：預測終端利率在5.4厘 聯儲局應避免過早減息

【21：34】【科網裁員潮】Salesforce擬裁員10%、CEO承認疫情期間擴張過快 盤前股價升幅擴至4%

【19：05】美滙跌穿104關， 美債息跌穿3.7厘 ，道指期貨升84點， 納指期貨升0.6%

【12：52】【TSLA】Cathie Wood無懼Tesla股價尋底、周二再斥1.5億元增持 連續5個交易日買入

【12：35】道指期貨升24點，報33302點，標指期貨升5點，報3851點，納指期貨升30點或0.3%，報10976點。

【10：13】【投行裁員】高盛消費者部門主管辭任、不再擔任合夥人 早前預示1月裁減8%員工

【08：47】【美國經濟】前紐約聯儲銀行行長：美國經濟相當可能陷入衰退 惟或不會出現嚴重放緩

【08：14】【FTX爆煲】薯條哥否認所有控罪 10月正式聆訊

【08：12】【美國經濟】格林斯潘︰儲局收緊貨幣政策 美國陷入衰退是最有可能結果

===以下為1月3日（周二）收市===

踏入2023年，美股首個交易日先升後跌，特斯拉（美：TSLA）和蘋果（美：AAPL）捱沽，拖累市況表現，尾市跌幅收窄。道指曾挫296點，收市僅跌10點，報33136點；標指跌15點，報3824點；納指跌79點或0.76%，報10386點。蘋果股價跌3.74%，收報125.07美元，市值跌破2萬億美元。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美滙指數罕有與金價齊大升，聯儲局、聯邦存款保險公司和貨幣監理署周二詳細列出對這資產類別的擔憂。官員們在一份聲明中表示，重要的是不允許不可控風險進入銀行體系。美滙指數升1.1%，收報104.67，現貨金價升0.9%，收報1839.48美元。

美國本周將公布一系列經濟數據，聯儲局亦將公布上月會議紀錄 ； 前紐約聯儲銀行總裁達德利（William Dudley）認為，美國經濟很可能陷入衰退，但衰退程度不會十分嚴重。

美國12月製造業PMI終值46.2 符預期、11月建築開支按月跌0.2%，跌幅少過市場預期0.4%。

特斯拉去年末季電動車付運量差過預期，股價一度插15.1%，收市仍挫12.2%。花旗認為，特斯拉2022年第四季度交付數據，相比市場預期談不上讓人感到震驚，但在特斯拉對現有車型大幅擴大產能之際，遜於預期可能會讓外界對短期宏觀形勢、市場競爭的擔憂情緒雪上加霜。

中概股急升，納斯達克中國金龍指數升3.8%。憂中國石油需求放慢，紐約期油倒跌4.2%，收報76.93美元；布蘭特期油挫4.4%，收報82.1美元。

日圓延續去年底升勢，新一年開局繼續走強，兌每美元曾觸及130關，高見129.82，創去年6月以來新高；每百日圓兌港元亦一度重上「6算」水平，高見6.0145。市場預期日本或會在年內結束負利率，甚至改變政策，令日圓有進一步上升空間。

即市走勢︰

【01：27】彭博數據顯示，太平洋投資管理公司/品浩（PIMCO）旗下ETF業務（PIMCO和安聯品牌總共超過20隻ETF），在2022年被投資者贖回將近36億美元，創該公司歷史上最大規模年度資金外流。

【01：10】彭博社消息，調查結果顯示OPEC 12月石油產量達到2914萬桶/日，成員國尼日利亞打擊石油盜竊活動、使得該國產量達到135萬桶/日的八個月新高。

【00：56】特斯拉跌幅擴大至超過14%，最低觸及105.61美元，拖累納指跌幅擴大至1.3%，特斯拉四季度車輛交付遜於市場預期，投資者擔心其車輛需求。

【00：43】富士康與英偉達構建合作夥伴關係，以便在英偉達Orin的基礎上生產自動駕駛汽車。

【00：31】歐股收市造好，德國DAX 30指數收漲0.8%，法國股指收漲0.4%，英國股指收漲1.4%。泛歐STOXX 600指數升1.2%。

【00：28】美、布兩油均跌逾3%，現分別報77.90美元和83.32美元。。

【00：28】特斯拉（美：TSLA）股價跌12%，創2022年4月以來最大即市跌幅，並刷新2020年8月以來盤中最低位至108.05美元。

【00：17】納指跌幅擴大至將近1.1%，成分股特斯拉（美：TSLA）目前跌超11.4%，Lucid集團跌6.9%，蘋果跌3.7%，芯片股拉姆研究和英偉達跌2.8%。

【23：58】高途（美：GOTU）漲幅擴大至22%，領漲中概在綫教育板塊；好未來（美：TAL）漲8.65%，有道（美：DAO）漲7.8%。

【23：48】中概股直播概念股漲幅居前，虎牙（美：HUYA）漲近13%，歡聚（美：YY）漲8.67%，摯文集團（美：MOMO）漲6.85%，微博（美：WB）漲6.43%，鬥魚（美：DOYU）漲3.2%。

【23：51】據市場消息，美國總統拜登和日本首相岸田文雄，預計最早將於本月13日在華盛頓舉行會談

【23：36】現貨黃金持續回落，向下觸及1830美元，較即市高位跌逾20美元，日內漲幅收窄至0.35%。

【22：11】【德國經濟】德國12月CPI按年升8.6%低過預期 央行籲勿將數據視作趨勢轉向

【18：18】【賈躍亭投資】法拉第未來：CES將展出FF91 現升近6%、去年高位累跌逾9成半

【16：30】【馬雲行蹤】馬雲時隔一年「臘八節」再次半公開露面 暗示或將回國？

【14：51】富士康鄭州廠房產能已回復九成 新春後的幾個月將迎來生產高峰

【13：40】Tesla大中華區總裁朱曉彤據報獲晉升 兼顧北美與歐洲銷售業務

【12：15】道指期貨升39點，報33324點，標指期貨升4點，報3865點，納指期貨升7點或近0.1%，報11030點。

【11：06】【馬斯克旗下】SpaceX據報新一輪融資籌7.5億美元 最新估值升至1370億美元

【10：39】【芯片大戰】韓國擬擴大芯片行業稅務優惠 料減免達3.65萬億韓圜稅收

【09：55】【TSM】台積電今年資本支出或接近400億美元 再創新高

【08：36】【沽注一擲原型】Michael Burry強調美國處於衰退之中 兩原因令通脹再度抬頭

【08：05】【TSLA】Tesla第四季交付量創紀錄惟仍遜預期 全年增長未達50%目標

===以下為1月2日（周一）收市===

歐美及亞洲多個主要市場以1月2日為2023年元旦日假期，例如美股期貨、英國股市亦休市，但仍有法國、德國等地方開市，法國股市升1.9%，收報6594點，德國股市升1.1%，收報14069點。

法國12月製造業PMI終值報49.2，高於初值；德國12月製造業PMI終值報47.1，低於初值的47.4；歐洲12月製造業PMI終值報47.8，符預期。

滙市亦有交易，圓滙報130.74，升0.3%，歐元報1.0661，跌0.4%。

即市走勢︰

【20：31】【全球經濟】IMF料中國經濟面臨艱難一年 全球三分一地區或陷經濟衰退

【17：00】法國12月製造業PMI終值報49.2，高於初值；德國12月製造業PMI終值報47.1，低於初值的47.4；歐洲12月製造業PMI終值報47.8，符預期。

【12：00】【2023展望】富達繆子美：港股反彈力度強 「亞洲投資者已搭上這班車，但歐美仍觀望」

【10：24】【2023展望】宏利陳致洲：中港股市首季料走勢波動 內地確診人數上升或短暫窒礙供應鏈

【08：02】【美國加息】2023美國收水 為何聯儲局隔夜逆回購操作 會破紀錄？

記者：譚志偉