【利財筆記】林本利：2022年推介股 跑贏大市

每年年尾，筆者都會跟理財班同學檢討投資策略和股票投資表現，看看每年推介股是否可以跑贏大市。過去多年恒指表現極其差劣，故此今年22隻推介股中，包括6隻美股，平衡過去過分集中港股和內地股的風險。

去年12月3日，筆者推介這22隻股票作模擬組合（見《iMoney》765期利財筆記），建議分三注入市，以去年12月3日的股價入第一注，去年12月31日的股價入第二注，股價低於去年12月3日5%（低Beta）至10%（高Beta）便入第三注。這個22股模擬組合，假設入市後一直持有不放，以去年12月3日的收市價計算，截至12月28日虧損9%，大幅跑贏同期下挫約16%的恒指及標普500指數。

今年7月7日，筆者整理這22股組合，叮走中電（00002），領展（00823）和南方中國（03167），換入港交所（00388）和長實（01113），模擬組合由22隻減至21隻。當時港股慶回歸，股價被炒高，恒指在22000點附近，故此建議理財班同學不宜高追，應靜待恒指及標指回落10%，恒指跌穿20000點，標普500指數由3900點跌至3500點附近才入市，並且提供入市價給學生參考（見附表）。

今年9月和10月，美國聯儲局突然加快加息步伐，由加0.5厘上調至加0.75厘，恒指及標指大跌。下半年21隻推介股只得一隻（美股XLV）未跌至入市價，其中5隻美股差不多是摸底入市，不足半年平均賺9.6%，有助提升整個組合的回報。這個20股組合，假設以入市價購入後一直持有不放，隨着股市由低位回升，截至12月28日賺3.9%，大幅跑贏同期下挫8.1%的恒指及下挫1.9%標普500指數。

今年推介股整體表現，不論是去年12月3日抑或今年7月7日推介，都跑贏所有MPF同類港股及美股基金，推介的美股ETF表現更勝港股一籌。至於個人股票投資組合，因為可以買賣，兩三成持貨趁高沽出，之後再低吸，截至12月28日只微蝕約4%，大幅跑贏恒指及標普500指數10%有多。

2023年1月4日，筆者出席《iMoney》投資講座，和讀者總結2022年投資市場表現，以及分享過去幾年投資美股及港股心得，如何做到大幅跑贏大市，在港股三年跌市中依然有利可圖。

本文節錄至793期（2022年12月31日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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